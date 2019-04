Als Argentijn coachen in Engeland is soms erg lastig: “Ipsh… Ispich… Hipswits… Ik geef het op!”

Sheffield United promoveerde afgelopen weekend naar de Premier League dankzij een onwaarschijnlijk gelijkspel tussen Leeds en Aston Villa op de voorlaatste speeldag van de Championship. Op de slotspeeldag trekt Leeds naar Ipswich. Op papier een makkelijke opdracht, want Ipswich torst de rode lantaarn, maar o zo moeilijk uit te spreken voor de Argentijnse coach Marcelo Bielsa: “Ipsh… Ispich… Hipswits… Ik geef het op!”

Marcelo Bielsa had zich op de voorlaatste speeldag ook al doen opmerken, toen echter in positieve zin met een opvallend, sportief gebaar. Leeds United moest zondag winnen van Aston Villa om nog kans te maken op een automatische promotie naar de Premier League. Leeds kwam op voorsprong toen de Ivoriaan Jonathan Kodjia geblesseerd op de grond lag, waarop coach Bielsa zijn spelers de opdracht gaf Aston Villa de gelijkmaker te laten maken. Een onwaarschijnlijk staaltje fair play van “El Loco”, gezien wat er op het spel stond. De “Whites” en de “Villans” komen elkaar mogelijk nog tegen in de finale van de promotiewedstrijden te Wembley in mei.

Eerder was ook kampioen Norwich al zeker van promotie naar de Premier League.