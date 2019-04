Hugo Broos stapt alweer op als sportief directeur bij KV Oostende: “Een verschil in visie”

Na iets meer dan een jaar stapt Hugo Broos (67) alweer op bij KV Oostende als sportief directeur. Na het opstappen van Gert Verheyen was Broos ook interim-coach bij KVO. Aanvoerder Zarko Tomasevic mag ook meteen vertrekken.

“Na een interne overlegmeeting hebben KV Oostende en zijn sportief directeur Hugo Broos besloten om de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten”, laat de club weten. “KV Oostende maakt onder leiding van voorzitter Frank Dierckens werk van de herstructurering van zijn sportieve cel. Hugo Broos ziet daarin voor zichzelf niet langer een rol weggelegd en wil, in het belang van de toekomstige werking, daarom ook niet langer vasthouden aan zijn functie als technisch/sportief directeur.”

“We stellen vast dat beide partijen een andere visie hebben op het sportieve beleid en dan moeten we gewoon als volwassen mensen eerlijk zijn met elkaar”, motiveren Broos en KV Oostende deze beslissingen.

Als interim-coach laat Hugo Broos voor de rest van het seizoen de taak ook over aan Franky Van der Elst en zijn assistenten.

KVO en Hugo Broos zetten een punt achter de samenwerking: . “We stellen vast dat beide partijen een andere visie hebben op het sportieve beleid en dan moeten we gewoon als volwassen mensen eerlijk zijn met elkaar."

Lees er alles over op onze website ?? https://t.co/l6V81rRG67 pic.twitter.com/LE4laAD6Me — KV Oostende (@kvoostende) 29 april 2019

Aanvoerder Zarko Tomasevic mag meteen vertrekken

Oostende moet met beperkte middelen versterkingen halen en dure spelers van de hand doen. Het netwerk van Broos – die vorig jaar begon – was echter niet groot en sommige van zijn transfers zoals ­Ondoa en Guri vielen tegen.

Het klikte als interim-coach ook niet met enkele spelers, waaronder aanvoerder Zarko Tomasevic. Uitgerekend vandaag bereikte KV Oostende ook een overeenkomst over de ontbinding van het contract van Tomasevic. “De Montenegrijn is nog steeds geblesseerd en mag de club meteen verlaten, aangezien zijn contract toch afliep”, klinkt het. “KV Oostende wil zijn aanvoerder bedanken voor zijn inzet en inbreng de voorbije drie seizoenen. Hij speelde 60 wedstrijden voor de club en lag mee aan de basis van de mooie campagne in het seizoen 2016-2017, waarin KVO de bekerfinale speelde en een Europees ticket bemachtigde.”

Zware erfenis van Coucke

Broos had natuurlijk ook de pech dat hij bij KVO te maken kreeg met de zware erfenis van Coucke, waarbij nog veel verrassingen uit de bus kwamen. Zo werd pas recent een plan opgesteld met makelaar Didier Frenay om de miljoenencommissie van Dimata te regelen.

En dan was er nog het trainersdossier. Voorzitter Frank ­Dierckens had een gesprek met Yannick Ferrera, maar hij is niet de eerste kandidaat. Broos had een voorkeur voor Sven Vandenbroeck, die ook al met de voorzitter sprak, maar die leunde als ex-assistent heel dicht aan bij Broos. Vorige week kwam er ook een onbekende buitenlandse coach. Wie wordt het?

Devroe terughalen?

Door al die discussies stond Broos onder druk en ging er bij KVO al eens stemmen op om Luc Devroe terug te halen als sportief directeur. Die kwam zaterdag kijken tegen Charleroi, vergezeld van Patrick De Koster. Het tweetal zat ook op Club Brugge-Anderlecht.

Devroe kan ook nog steeds aan de slag als makelaar bij De Koster, de manager van Kevin De Bruyne. Devroes naam valt trouwens eveneens bij Roeselare, waar bierbrouwer Xavier Van Honsebrouck de nieuwe sterke man zou worden.

Voor KV Oostende staat dit seizoen niets meer op het spel. “Na het gelijkspel tegen Charleroi lijkt de finale van Play-Off 2 wel heel ver weg, daarom maakt de club volop werk van de voorbereidingen op het volgend seizoen.”