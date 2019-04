Anderlecht maakt werk van toekomst: Marco Kana, de kapitein van de Belgische U17, tekent eerste profcontract

Marco Kana, de kapitein van de Belgische U17, heeft maandag bij RSC Anderlecht zijn allereerste profcontract getekend. De aanvallende middenvelder genoot zijn volledige jeugdopleiding bij paars-wit.

De 16-jarige Kana komt al sinds de U7 uit voor RSC Anderlecht. “We zijn heel blij en fier dat Marco gekozen heeft voor het RSCA-verhaal. Hij is de kapitein en leider van de U18 en speelde onlangs nog een sterke Future Cup in Amsterdam”, stelt Youth Director Jean Kindermans het goudhaantje voor.

Straks komt Kana met de nationale ploeg in actie op het EK voor spelers tot 17 jaar in Ierland (3-19 mei). De middenvelder draagt in de ploeg van Bob Browaeys de aanvoerdersband en deed dat eerder ook al bij de Belgische U16.

“Met Marco Kana binden we alweer een jonge talentvolle speler aan de club”, reageert sportief directeur Michael Verschueren op de clubwebsite. “Het bewijst dat wij volop de kaart trekken van de eigen jeugd. Dat Marco vandaag een profcontract tekent, toont aan dat hij gelooft in zijn toekomst bij RSCA.”