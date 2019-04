Na illegaal opdrijven: “Laat elektrische fietsen 30 rijden in plaats van 25”

Elektrische fiets of speedpedelec? Groot verschil in behandeling. Foto: Getty Images/iStockphoto

Een elektrische fiets opvoeren tot hij 45 km per uur kan? Het is doodeenvoudig, moeilijk te achterhalen en heel populair. Maar ook heel gevaarlijk en daarom verboden. Na de onthulling dat veel fietshandelaars de service stiekem toch aanbieden, roept de sector op om de wettelijk toegelaten maximumsnelheid te verhogen van 25 naar 30 km per uur.

In een undercoverreportage van de VRT tonen liefst vijf van de zes bevraagde fietshandelaars zich bereid om de maximumsnelheid van een gewone elektrische fiets op te drijven van 25 naar 45 km per uur. Ze noemen dat zelfs een courante praktijk, al is er wel één handelaar die vraagt om een document te ondertekenen dat je er nooit mee de openbare weg op mag. Want zo’n opgevoerde fiets is net zo verboden als de opgefokte brommertjes van destijds.

Illegaal of niet, eigenaars zijn wel verleid door de mogelijkheid om hun fiets op te drijven. Want 25 km per uur is voor velen net te traag. En een echte speedpedelec, die 45 km per uur mag rijden, is dan weer te duur. Bovendien heb je voor die speedpedelecs een inschrijvingsbewijs, nummerplaat, rijbewijs en helm nodig. Voor een gewone elektrische fiets hoeft dat niet.

Niet op te sporen

Voor de politie is het haast onmogelijk om te controleren. Want in tegenstelling tot de test ‘op de rollen’ bij bromfietsen moet de politie voor elektrische fietsen testen waar de trapondersteuning eindigt ‘in het echt’, op een horizontale weg. Ondoenbaar en juridisch zo lek als een zeef. Bovendien is de functie met een geherprogrammeerde knop op het stuur eenvoudig uit te schakelen, waardoor het niet meer opspoorbaar is.

Bij Traxio-Velo, de federatie van de Belgische fietssector, pleiten ze daarom voor een andere oplossing. “Voor veel consumenten is die 25 km per uur net te traag”, zegt algemeen secretaris Guy Crab. “Boven die 25 valt de trapondersteuning plots volledig weg en moet je een zware fiets voorttrappen. Het is een duidelijke vraag van de consument om die fietsen toch iets sneller te maken. Het zou slim zijn om de wettelijke maximumsnelheid op te trekken tot 30 km per uur. Dan valt de nood aan illegaal opvoeren weg en het is ook niet zo gevaarlijk als 45 km per uur. De weginfrastructuur is al voorzien op 30 km per uur.”

Op vraag van de politie gaat minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) onderzoeken of nieuwe wetgeving wenselijk is. Uitgerekend gisteren maakte minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) bekend dat een verzekering voor speedpedelecs en elektrische fietsen niet langer verplicht is.