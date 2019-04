Belgische met 30 kilo coke op luxecruiseschip wacht jarenlange celstraf in Australië

Een Fransman en de Belgische Fatiha K. (43) zullen in Australië terecht staan voor de smokkel van 30 kilogram cocaïne. De Belgische, afkomstig van Brussel, was samen met de man van 64 op cruise, ze vertrokken al in 2017. Van startplek Frankrijk ging het met de Astor, een luxecruiseschip, eerst naar Mexico en dan richting Australië.

Net voor ze aanmeerden kwam de Australische politie, die getipt was, het schip op en vond twee zakken coke in de kajuit van het duo. De Fransman bekende meteen. Hij zei dat mannen in Mexico hem die zakken gegeven hadden en hij ze in Australië moest afgeven aan een andere persoon.

De Belgische vrouw ontkent dat ze ook maar iets met de hele zaak te maken heeft. “Ik heb mijn medereiziger pas twee weken voor de cruise leren kennen. Hij vroeg me mee op de cruise en betaalde de tickets.” Haar proces start in oktober. Op de cruise zaten nog twee andere Fransen, ook zij zijn aangehouden voor drugssmokkel. Ze riskeren allen een jarenlange gevangenisstraf.