Zo reageerden ze in de kleedkamer van Club Brugge op het afgekeurde doelpunt door de VAR: “Ongelofelijk”

Zoals na elke wedstrijd in deze play-offs postte Club Brugge een filmpje van achter de schermen tegen Anderlecht. Met deze keer vooral veel aandacht voor de 1-0 van Wesley die door de VAR werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel.

Voor de wedstrijd krijgen we de inspirerende peptalk van coach Ivan Leko te zien en voorzitter Bart Verhaeghe die zijn spelers oppept. Tot Wesley vlak voor rust scoort, maar de VAR ingrijpt. “Is het opnieuw de verste lijnrechter die vlagt?, hij zit al de hele wedstrijd tegen ons te zwaaien”, vloekt materiaalman Pascal Plovie in de kleedkamer. “Misschien één millimeter”, merkt belofte Nick Shinton op.

Wanneer de spelers binnendruppelen in het spelershome, stellen ook zij zich openlijk vragen. Sportief coördinator Roel Vaeyens windt er geen doekjes om (”het is geen offside”) wat op ongeloof wordt onthaald door kapitein Ruud Vormer. De ontlading na het geldend doelpunt van Wesley in de tweede helft is nadien echter des te groter.