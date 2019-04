Tientallen klanten opgelicht met ‘draadloze naaimachine’

Een marktverkoper heeft in Limburg tientallen klanten opgelicht door hen ‘Australische naaimachines’ te verkopen. Kleine toestelletjes die zogezegd zonder garen werken. “Pure oplichting”, klinkt het bij de gedupeerden. Ook Sandra – die liever niet met haar echte naam in de krant komt – trapte in het verzinsel. “Met het apparaatje kon je zogezegd zonder garen panty’s herstellen”, vertelt ze. De verkoper prees het aan als een revolutionair product. “Hij stikte er moeiteloos een zoom mee. Bovendien stonden er rond het kraampje verschillende mensen die lyrisch waren over het toestel. Maar die omstanders zaten uiteraard mee in het complot.”

Sandra kocht meteen enkele exemplaren voor 12,5 euro per stuk. Maar thuis bleek het om rommel te gaan. “Waarschijnlijk heeft de verkoper tijdens de demonstratie snel twee lappen stof omgewisseld. Pure oplichting, en ik ben lang niet de enige.”

Sandra diende nog geen klacht in bij de politie. “Voor 25 euro is dat niet de moeite. Maar als ik meer gedupeerden vind, kunnen we samen naar de politie stappen.” Op sociale media reageerden alvast verschillende andere slachtoffers.