Betontegels slaan op speelplaats te pletter: 2.000 scholen hebben nú renovatie nodig

Gent -

Op de Gentse kunsthumaniora Sint-Lucas is een drama vermeden, nadat vijf zware betontegels van de gevel van het schoolgebouw loskwamen, en op de speelplaats te pletter sloegen. “We staan al sinds 2010 op de wachtlijst om onze school te renoveren”, klaagt directeur Karen Verhammen de bouwvallige staat van haar school aan. En Sint-Lucas is niet de enige: in heel Vlaanderen wachten bijna 2.000 schoolbesturen op geld voor een broodnodige renovatie.