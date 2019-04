Na dodelijke crashes: Boeing test nieuwe software Boeing 737 Max

De software-update waaraan de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing werkt om incidenten met zijn 737 MAX-vliegtuigen in de toekomst te voorkomen, zal deze of volgende week door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA tijdens een testvlucht bekeken worden. Dat heeft een woordvoerder van Boeing maandag gezegd in de marge van een aandeelhoudersvergadering van Boeing in Chicago.

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds midden maart wereldwijd aan de grond, nadat er op een paar maanden tijd twee dodelijke crashes mee waren gebeurd. Daarbij kwamen bijna 350 mensen om het leven. De topman van Boeing, Dennis Muilenburg, herhaalde tijdens een persconferentie dat er “gestage vooruitgang” wordt geboekt met de software-update waaraan sindsdien gewerkt wordt.

Een woordvoerder voegde daar nadien aan toe dat de FAA de update deze week of volgende week zal testen. Op 23 mei zou de FAA er dan over spreken met luchtvaartautoriteiten van verschillende andere landen, waarna de update snel goedgekeurd zou moeten worden. Maar een precieze timing kon de woordvoerder niet geven. Pas na het groen licht voor de software-update kan het nodige gedaan worden om de vliegtuigen weer de lucht in te krijgen.

Muilenburg gaf maandag toe dat de activering van het MCAS-systeem (Maneuvering Charasterics Augmentation System) een rol speelde bij de crashes. Maar, zo voegde hij eraan toe, “zoals bij de meeste ongevallen vond er een kettingreactie plaats”. Het is volgens hem niet correct om de ongevallen toe te wijzen aan een enkele factor. Bovendien, zo benadrukte Muilenburg nog, werden er geen fouten gemaakt bij het ontwerp van het MCAS-systeem.

Desondanks ziet Boeing mogelijkheden om dat systeem te verbeteren. “Wij kunnen die ketting doorbreken”, klonk het. Boeing voerde naar eigen zeggen al 146 testvluchten uit om de software-update te testen. De vliegtuigbouwer werkt ook aan extra training voor piloten die met de 737 MAX vliegen. De topman liet maandag weten niet overwogen te hebben op te stappen. “Ik ben heel erg gericht op de veiligheid. Mijn doel is om te blijven leiden op dat gebied, net als op kwaliteit en integriteit.” (belga)