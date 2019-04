Minstens 17 doden bij etnisch geweld in Ethiopië

Minstens zeventien mensen zijn dit weekend gedood bij gevechten tussen twee etnische groepen, de Amhara en Gumuz, in het westen van Ethiopië. Dat meldde een overheidsfunctionaris maandag.

De gevechten begonnen nadat een bewoner op donderdag werd vermoord bij een persoonlijk geschil. De man werd naar verluidt gedood door een lid van de etnische groep Amhara, in het dorp Dandur in de regio Benishangul Gumuz, zei Asemahegn Asres, woordvoerder van de naburige regio Amhara.

Later ontaarden de gevechten in etnisch geweld. De mannen gebruikten speren en geweren en de onlusten duurden verschillende dagen. Er werden ook huizen in brand gestoken. "We sturen een team om de gemoederen te bedaren", aldus nog Asemahegn. (belga)