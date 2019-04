Philippe Geubels openhartig over zijn grote angstprobleem bij Wim Lybaert: “Voor je het weet, wordt je wereld kleiner”

Pleinvrees, hoogtevrees en een toiletfobie. En daar eindigt het rijtje met angsten niet voor komiek Philippe Geubels. Op zijn reis met Wim Lybaert in De columbus is hij bijzonder openhartig over de vele angsten waar hij al heel zijn leven mee kampt. “Door je angsten te vermijden, wordt je wereld kleiner zonder dat je het zelf merkt.”