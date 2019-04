Stoot Jean-Marie Pfaff ‘Dos Cervazas’ van de troon met deze aanstekelijke zomerhit?

De bekendste keeper van België kan op 65-jarige leeftijd nog steeds niet stilzitten en duikt vol enthousiasme de studio in. Jean-Marie Pfaff deed het al eens in 1984 met ‘Wir Zwei’ en brengt nu opnieuw een nummer uit: ‘Rucki Zucki’. Zijn eerste hit behaalde een gouden plaat - die hij aan de paus schonk tijdens een audiëntie - en nu is Pfaff al even ambitieus. “Misschien wordt ‘Rucki Zucki’ wel de ‘Dos Cervezas’ van deze zomer”, hoopt El Sympatico.

Zingen doet Jean-Marie Pfaff naar eigen zeggen enkel voor het plezier, maar hij nam intussen al vier nummers op. ‘Wir Zwei’ was razend populair in de jaren tachtig en leverde de voormalige doelman van Bayern München een gouden plaat op. Enkele jaren later volgden het nummer ‘Jean Marie’ en een kerstsingle, die hij samen met zijn familie opnam.

‘Rucki Zucki’ is een remake van een Duitse hit uit de jaren tachtig en was hét volkslied bij uitstek op de Oktoberfeesten in de tijd dat Pfaff de netten proper hield in München. De voormalige doelman haalde het nummer vanonder het stof en dook in de studio om een eigen versie op te nemen. Uiteraard niet alleen, daar reikt zijn zangtalent naar eigen zeggen niet ver genoeg voor.

Toch is de ambitie er om met het ambiancenummer een hit te scoren en de ‘Dos Cervezas’ van deze zomer te worden.