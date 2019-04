Eerste verandering sinds 1983: ontdek hier het nieuwe logo van Ikea

De Zweedse meubelmakers van Ikea hebben een gloednieuw logo voorgesteld. Alleen, op het eerste gezicht is er weinig verschil met het oude. Voor het eerst sinds 1983 mocht een grafisch bureau sleutelen aan het iconische blauw met gele design.

Bedoeling was vooral om de leesbaarheid, op banners en op schermen, te verhogen. Resultaat van die oefening is een van de moeilijkste versies van ‘zoek de zeven verschillen’. Had je bijvoorbeeld al opgemerkt dat het R’etje nu in het logo opgenomen is en dat de letters zo’n 15 procent groter geworden zijn? “Zo is de aanwezigheid van het merk groter in dezelfde ruimte”, zeggen de ontwerpers.

Voor

Na

Als je de twee logo’s over elkaar legt, zie je de verschillen iets duidelijker.