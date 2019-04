De eerste seriemoordenaar van Cyprus doodde zijn dates én hun kinderen: “Dit is hoe moordverhalen beginnen”

Het begon met één koffer die na de regen kwam bovendrijven in een meertje. Twee weken later zit Cyprus met zeven doden en de ‘eerste seriemoordenaar van het land’. Legerofficier Nikos Metaxas (35) viseerde buitenlandse huishoudhulpen en lokte zelfs hun kinderen in zijn dodelijke val.

“Dit is hoe moordverhalen beginnen. Een jong Amerikaans koppel was nietsvermoedend op vakantie in Cyprus. Ze gingen op zoek naar een mysterieus rood meer waar niemand ooit komt. En ze kwamen erachter waarom. (...) Ben je zeker dat we wel over die prikkeldraad willen? Het stinkt hier zo, het lijkt de geur van de dood, weet je wat ik bedoel? Je voelt de dood hier hangen.”

Hij was ludiek bedoeld, de video die de Amerikaanse reisvlogster Sarah Funk in 2017 maakte. Maar nu krijgt hij een sinistere bijklank, zeker door de vorm van een koffer die op één van de beelden zichtbaar is in de achtergrond. Want het is net uit dat rode meer van Mitsero op Cyprus dat de politie nu de ene na de andere valies bovenhaalt. Met daarin de haast vergane lichamen van naakte en vastgebonden vrouwen die al jaren vermist waren.

De zoekactie begon twee weken geleden, toen twee andere buitenlandse toeristen een koffer zagen drijven. Ze alarmeerden de politie en die ontdekte erin het lichaam van Mary Rose Tiburcio, een Filipijnse huishoudhulp die al sinds mei 2018 vermist was. Haar telefoongegevens wezen de politie naar Nikos Metaxas, een 35-jarige legerofficier, die vrijwel meteen door de knieën ging.

Bekentenis van tien pagina’s

Legerofficier Nikos Metaxas. Foto: AFP

Enkele dagen geleden kwam hij zelf op de proppen met een tien pagina’s tellend document waarin hij in totaal zeven moorden opbiecht. Hij noemt er zijn slachtoffers met naam en toenaam. Allemaal vrouwen, bijna allemaal huishoudhulpen met een andere nationaliteit die op Cyprus werkten. Metaxas vond ze op datingsites als Badoo, waar hij onder de schuilnaam ‘Orestes’ met minstens dertig vrouwen contact had. Een weinig subtiel pseudoniem, want Orestes was in de Griekse mythologie de broer van Elektra, die zijn moeder doodde en haar lijk in een kist stopte.

Een van de vrouwen wurgde Metaxas nadat hij seks met haar had, zeggen agenten. Van twee van zijn slachtoffers doodde hij naar eigen zeggen ook de dochter. Hij zou het slachtoffer gevraagd hebben om haar dochter mee te brengen naar de eerste ontmoeting, omdat hij zelf ook twee kinderen had. Hij leeft gescheiden van zijn vrouw.

Vermist, maar niet gezocht

De politie krijgt nu zware kritiek voor haar “onverschilligheid”. Want de slachtoffers zijn allemaal huishoudhulpen uit de Filipijnen, Roemenië of Nepal die al maanden of zelfs jaren vermist waren. De voorbije jaren ‘verdwenen’ meer dan twintig huishoudhulpen met een andere nationaliteit op Cyprus. De politie doet niet genoeg moeite om ze te vinden, luidt de kritiek. “Ze denken dat ze wel met haar vriendje naar het (Turkse) noorden gevlucht zal zijn”, zegt Nikos Koutroukides van de Cypriotische vereniging van huishoudhulpen.

Dat de politie de moordenaar al zo snel na de ontdekking van het eerste lichaam te pakken had, versterkt die these. Want het volstond om de laatste telefoontjes van het eerste slachtoffer na te trekken om de dader te vatten.

Kinderen nog vermist

Metaxas is voor Cyprus de ‘eerste seriemoordenaar ooit’. Op het eiland wordt – zoals overal het geval is – weleens een moord gepleegd, maar dat is meestal in familiekring en dan nog maar zo’n acht keer per jaar. De laatste dubbele moord dateert van 1993, op een Zweedse en een Oekraïense vrouw. Nu hebben de wetsdokters zeven lijken in één keer om te onderzoeken. Of beter gezegd: vijf, want naar de twee kinderen zijn de speurders nog volop op zoek. Ze volgen daarvoor de aanwijzingen van Metaxas zelf.

Tot nu toe kloppen die aanwijzingen: de zoekacties zijn al twee weken bezig op drie locaties op Cyprus. Vier koffers zijn al uit het giftige meertje gesleept. Dat meertje is een vroegere mijnschacht en daardoor zeer diep, waardoor het voor de duikers moeilijk is om de koffers op te duiken. Scotland Yard helpt bij de zoekactie.

Klacht voor verkrachting

Gisteren stapte overigens nog een andere vrouw uit de Filipijnen naar de politie met de een klacht tegen Metaxas, omdat ze in 2017 verkracht werd door hem. Metaxas zelf had in 2017 al de politie aangeschreven over diezelfde vrouw, die hij omschreef als een “ex-vriendin” die wraak zocht en hem bedreigde. Toen vroeg hij de politie om zich niet te mengen.