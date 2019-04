Anderlecht, Standard én Antwerp supporteren voor KV Mechelen in bekerfinale: overzicht van verschillende scenario’s

Tim Matthys oefent al even het vreugdegebaar, trainer Vrancken ziet er de lol wel van in. Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Anderlecht, Standard en Antwerp staan in de bekerfinale achter KV Mechelen. Want als Malinwa wint, maar door operatie Propere Handen geen toegang krijgt tot Europees voetbal, gaat er immers een extra Europees ticket naar de competitie.

Dan is de derde in de stand – nu Antwerp – rechtstreeks geplaatst voor de Europa League. De vierde in het klassement – nu Standard – mag dan naar de laatste voorronde van de Europa League en de vijfde – nu Anderlecht – speelt dan de barrage tegen de winnaar van Play-off 2 voor het laatste Europese ticket met voorrondes.

“Als Mechelen ons kan helpen, ga ik hen zeker steunen”, aldus Anderlecht-speler Alexis Saelemaekers. “Niet in het stadion, maar voor televisie. In gedachten ben ik bij hen.” Sven Kums vindt het moeilijker om tegen zijn ex-ploeg Gent te zijn. “Met al die scenario’s moeten wij niet bezig zijn. Dat hebben we toch niet in de hand.”

Wat als...

Wint AA Gent de beker, dan pakken de Buffalo’s uiteraard het Europese ticket. Maar door de hangende zaak tegen KV Mechelen wegens de mogelijke (poging tot) omkoping van Waasland-Beveren zijn er nog verschillende scenario’s mogelijk na eventuele bekerwinst. Op de voetbalbond zijn er ongetwijfeld enkelen die hun hart vasthouden.

… AA Gent de beker wint?

- AA Gent kwalificeert zich rechtstreeks voor de groepsfase van de ­Europa League.

- De nummer vier uit Play-off 1 speelt de barragematch tegen de winnaar van Play-off 2 voor het laatste (en laagste) ticket voor de Europa League.

...KV Mechelen de beker wint?

OPTIE 1: KV Mechelen gaat vrijuit in dossier Propere Handen

- KV Mechelen ­kwalificeert zich rechtstreeks voor de groepsfase van de ­Europa League.

- De nummer vier uit Play-off 1 speelt een barragematch tegen de winnaar van Play-off 2 voor het laatste (en ­laagste) ticket voor de Europa League.

OPTIE 2: KV Mechelen wordt veroordeeld in dossier Propere Handen

- KV Mechelen krijgt geen Europese licentie.

- De nummer drie uit Play-off 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League.

- De nummer vijf uit Play-off 1 speelt een barragematch tegen de winnaar van Play-off 2 voor het laatste (en laagste) ticket voor de Europa League. (*)

(*) Dit zou rampzalige gevolgen voor de kalender kunnen hebben, want zolang er geen definitieve uitspraak in de zaak van de match­fixing is, is er ook geen duidelijkheid over wie de tegenstander van de winnaar van Play-off 2 voor het Europese ticket wordt. De barragewedstrijd is nu voorzien voor zondag 26 mei, maar het is zeer twijfelachtig of er tegen dan al een definitieve uitspraak van het BAS zal zijn.