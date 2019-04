KV Oostende zoekt geen vervanger voor Hugo Broos als technisch directeur, Noorse coach kwam werking van club al bestuderen

Na dik één jaar vertrekt Hugo Broos (67) alweer als sportief directeur en interim-trainer bij KV Oostende. Discussies met het bestuur over kandidaat-coaches, transfers en makelaars maakten de situatie onwerkbaar. KVO gaat nu geen beroep meer doen op een sportief directeur. Franky Van der Elst neemt nog vier matchen de ploeg onder zijn hoede.

Vanaf nu gaan voorzitter Frank Dierckens en CEO Patrick Orlans samen met de scouting en de toekomstige trainer het sportieve beleid van Oostende bepalen. Vooral Orlans trekt het laken naar zich toe, want tussen hem en Broos boterde het niet meer.

Toen Hugo Broos als onervaren sportief directeur begon bij KV Oostende kreeg hij af te rekenen met de erfenis van Marc Coucke. KVO moest zwaar saneren en Broos moest werken met een erg gelimiteerd budget. Hij moest spelers verkopen om de club leefbaar te houden, maar hij miste een netwerk en zijn aanwinsten moesten voltreffers zijn. Toen onder meer de duurdere transfers van spits Guri en keeper Ondoa – elk zo’n 700.000 euro – tegenvielen, werd hem dat aangerekend.

De directeur kon wel tegenwerpen dat Oostende na Coucke nog miljoenen commissies moest afbetalen aan makelaars als Didier Frenay. Principieel als hij was, had Broos daardoor moeite om samen te werken met Frenay, maar dat is wel de makelaar van Tom De Sutter. En die wil de club nu vastleggen. Dat is nog altijd niet geregeld. De discussies liepen op.

Zo ook in het trainersdossier. Na het ontslag van Gert Verheyen – geen succes – moest Broos een nieuwe coach zoeken. Hij prefereerde Sven Vandenbroeck, zijn ex-assistent van bij Kameroen, maar het bestuur wilde liever geen marionet van Broos. Dierckens had dan weer een boontje voor Yannick Ferrera, maar diens kandidatuur werd door Broos niet doorgespeeld aan het bestuur. Op hun beurt voerden Dierckens en Orlans dan weer sportieve besprekingen zonder Broos daarbij te betrekken. Nu is de bom ontploft.

Aan een opvolger denkt KVO niet. Even was er sprake van een terugkeer van Luc Devroe, maar die gaat aan de slag als makelaar bij Patrick De Koster, de manager van Kevin De Bruyne.

Straks Noorse coach?

Aangezien Broos ook interim-coach was, werd nu aan T2 Franky Van der Elst gevraagd om de ploeg nog vier matchen te leiden. Ondertussen gaat de zoektocht naar een nieuwe trainer verder. Vorige week bezocht de Noorse coach Kåre Ingebrigtsen (53) de club om de werking te bestuderen. Deze voormalige middenvelder van Manchester City en ex-Noors international werkte tot vorig jaar bij Rosenborg, waar hij drie titels op rij pakte.