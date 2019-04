Busje komt zo… (na zeven jaar wachten)

Sint-Genesius-Rode / Beersel - Al jaren zijn er plannen voor een buskeerpunt op een parking aan de Zoniënwoudlaan in Alsemberg, en binnenkort gaan de werken daarvoor eindelijk van start. Reizigers die willen overstappen, moeten niet langer te voet naar Sint-Genesius-Rode stappen.

Zo’n zeven jaar geleden verdween de busterminus in het centrum van Alsemberg als gevolg van de heraanleg van het Winderickxplein. Een tijd lang stonden de bussen wat verderop langs de Zoniënwoudlaan, maar echt veilig was dat niet.

Daarom kwam er een tijdelijke wachtplaats met enkele haltes op de parking van begraafplaats in Sint-Genesius-Rode, een dikke kilometer verderop. Niet echt handig voor reizigers die van de ene op de andere lijn willen overstappen.

Midden 2013 was er al een akkoord met de Vlaamse overheid om een buskeerpunt aan te leggen op de parking van het vroegere voetbalterrein langs de Zoniënwoudlaan. Toch zullen de eerste voorbereidende werken pas volgende maand - zes jaar na het bereiken van het akkoord - van start gaan. Aan de werken hangt een prijskaartje van 200.000 euro, waarvan de gemeente Beersel .

Laadpaal

“Ik verwacht dat de eerste voorbereidende werken in mei kunnen starten”, zegt burgemeester Hugo Vandaele (Lijst Burgemeester). “De aanleg zal verschillende maanden duren. Onder meer de frituur wordt naar voren verplaatst en krijgt een plaats op dat keerpunt. Er komt ook een laadpunt voor elektrische voertuigen.”

Waarom het zolang geduurd heeft geduurd vooraleer met de aanleg kan worden begonnen? “In de eerste plannen was er sprake van waterdoorlatende klinkers, maar De Lijn ging daar niet mee akkoord. Door het draaien van de bussen zouden die stenen immers loskomen. Daarom werd gekozen voor asfalt, maar daarvoor moest er een rioleringsstudie komen.”

Parkeerplaatsen verdwijnen

“Het was ook wachten op de budgetten van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer”, aldus nog de burgemeester. “Enkele weken geleden heeft het Agentschap ons laten weten dat zijn deel van het budget in orde was.” Door het draaipunt zullen er op de parking parkeerplaatsen verdwijnen. “Maar die hebben we enkele jaren geleden al gecompenseerd met parkeerplaatsen op het Winderickxplein.”

De gemeente Sint-Genesius-Rode wacht al lang op het keerpunt. “De busterminus bevindt zich nu op de parking van ons kerkhof”, zegt de Rodense Mobiliteitsschepen Philippe De Vleesschouwer (IC-GB). “Maar dat is te ver voor mensen die vroeger de bus namen om hun boodschappen te doen in een van de warenhuizen in het centrum van Alsemberg. Vooral voor oudere mensen is dat moeilijk.”

“Het openstellen van de parking van onze begraafplaats was de minst slechte oplossing. Het parkeerterrein was niet op zware bussen voorzien, en door de schade dringt een heraanleg zich op.”