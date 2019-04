Onze Chef voetbal Ludo Vandewalle legt druk in bekerfinale volledig bij AA Gent: “Maar het fundamentele probleem blijft overeind”

De Pro League heeft zijn best gedaan, maar de bekerfinale valt andermaal op een slecht moment. Nadat de eindstrijd de voorbije vijf jaar telkens voor het begin van de play-offs werd gespeeld, is ze nu naar iets over halfweg die play-offs verschoven. Niet eens een halve oplossing, want het fundamentele probleem blijft overeind: de Play-off 1-deelnemer die de beker wint, hoeft zich geen zorgen meer te maken aangezien het rechtstreekse Europa League-ticket al binnen is. Of denkt u dat AA Gent, nu laatste in Play-off 1, de resterende vier wedstrijden nog op-en-top met de over-mijn-lijkmentaliteit zal afwerken als het zilverwerk in de kast staat en dat Europees ticket binnen is? Bij verlies tegen een 1B-ploeg zal de immense mentale opdoffer mogelijk hetzelfde ­effect sorteren.