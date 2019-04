Voor het eerst in 30 jaar weer kaarsjes branden in Scherpenheuvel: “Wie naar hier komt, doet dat bijna altijd voor iemand anders”

Scherpenheuvel-Zichem -

Eindelijk schijnt er weer licht in de basiliek van Scherpenheuvel. Na dertig jaar mogen er opnieuw vlammetjes dansen in de linkse zijkapel, in plaats van alleen maar buiten en rond het gebouw. Door ecologische roetvrije kaarsen te gebruiken, is er geen gevaar meer op brand of schade aan de kunstwerken. “Als bezoekers zich hier tot onze lieve vrouw richten, moeten ze dat in haar huis kunnen doen. Niet buiten.”