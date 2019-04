Bekeerde Afghanistan-veteraan aangehouden in de VS met plannen voor aanslag: “Grote aanslag met explosieven”

Een 26-jarige veteraan de oorlog in Afghanistan is maandag na onderzoek van de FBI aangehouden. Volgens de autoriteiten had hij concrete plannen voor een bomaanslag. Dat meldt Reuters.

“Het onderzoek heeft met een succes een reële dreiging van een getrainde soldaat die meermaals verklaarde zo veel mogelijk slachtoffers te willen maken, tegengehouden”, aldus de openbare aanklager Niki Hanna in een mededeling.

Mark Steven Domingo was infanterist bij het Amerikaanse leger. Na een doortocht in Afghanistan bekeerde hij zich tot de islam. Afgelopen vrijdag werd hij gearresteerd op verdenking van het plannen van een aanslag. Aan een undercover FBI-agent verklaarde hij in online gesprekken hoe hij een gewelddadige ‘jihad’ steunde. Ook vertelde hij plannen te hebben om een bom tot ontploffing te brengen tijdens een bijeenkomst in Long Beach, Los Angeles.