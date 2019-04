Supporters van KV Mechelen willen toegang tot dossier Propere Handen

Zestien jaar na de actie ‘Red KV Mechelen’ willen de supporters van Malinwa opnieuw hun ploeg voor onheil behoeden. Twee supporters-vzw’s hebben bij de voetbalbond een verzoekschrift ingediend om vrijwillig tussen te komen in de tuchtprocedure tegen hun club. Ook Beerschot heeft dat als ‘benadeelde club’ gedaan. De Geschillencommissie Hoger Beroep komt vandaag om 10.30 uur voor het eerst samen over het dossier Propere Handen.

De bedoeling van de supporters is “te weten wat er nu echt aan de hand is” met hun club. De meesten staan nog steeds achter de bestuurders die onder verdenking staan – Thierry Steemans, Olivier Somers, Johan Timmermans en Stefaan Vanroy –, maar zijn argwaan beginnen te krijgen door artikels in de pers. Sinds ze de club zestien jaar geleden van het faillissement gered hebben, hebben de supporters een klein pakket aandelen en twee afgevaardigden in het clubbestuur. Nu willen ze toegang tot het dossier Propere Handen. Eerder probeerden ze zich burgerlijke partij te stellen in de strafzaak tegen de club, maar die vraag werd in eerste instantie afgewezen.

Geen manifestatie

Enkele supporters hadden eerst een manifestatie voor de deur van de voetbalbond gepland, maar hebben nu de richtlijn gekregen zich discreet op te stellen. De bond voerde eerder al maatregelen in om te vermijden dat boze/enthousiaste fans het bondsgebouw zouden overrompelen. Een veiligheidsfirma houdt een oogje in het zeil.

In totaal moeten dertien personen en de clubs KV Mechelen en Waasland-Beveren zich verantwoorden. Vandaag worden ze vertegenwoordigd door advocaten. Het gaat om een technische zitting, waarbij de timing wordt vastgelegd. De advocaat van KV Mechelen is van plan te vragen om de zaak op te schorten tot er duidelijkheid is over de strafrechtelijke procedure. Als die poging faalt, kan hij erop aansturen om de bond in kort geding voor de rechtbank te dagen. Ook de advocaat van Waasland-Beveren schermt met procedurele argumenten om de degradatie af te wenden. De bedoeling van beide clubs is de verantwoordelijkheid van de matchfixing bij individuele personen te leggen, waardoor de clubs niet moeten degraderen.