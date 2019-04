Nieuw kunstgras op Stayen: Roland Duchâtelet vindt dat Genk moet opdraaien voor kosten van 200.000 euro

De kogel is door de kerk: STVV start in juni met de aanleg van een nieuwe kunstgrasmat. Dat bevestigde Roland Duchâtelet die via de nv Stayen eigenaar is van het veld. Hij eist dat RC Genk opdraait voor de totale kostprijs van 200.000 euro, omdat Genkse supporters met vuurpijlen schade aanbrachten aan de mat.