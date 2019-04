CLUBNIEUWS. Club Brugge aast op 18-jarige Ivoriaan, 7 man weg bij medische staf van Anderlecht

Club Brugge richt zijn vizier op een nieuwe centrale verdediger, Anderlecht schudt zijn medische staf weer dooreen en Genk kent vandaag de diagnose van Lucumi. Maar niet alleen in Play-off 1 viel nieuws te rapen, een overzicht van het clubnieuws van de dag:

Club Brugge aast op 18-jarige Ivoriaanse verdediger

Club Brugge richt zijn vizier op een nieuwe centrale verdediger: de 18-jarige Odilon Kossounou. De Ivoriaan is actief bij het Zweedse Hammarby en gaat daar door voor een groot talent. Opvallend: Kossounou werd door de Zweedse media de laatste dagen vooral gelinkt aan een transfer naar RC Genk, maar daar zijn ze ervan overtuigd dat hij straks naar Club trekt. Brugge zou dus een stokje voor die transfer steken. De vraagprijs voor Kossounou bedraagt zo’n 2,8 miljoen euro, zonder bonussen. Op Jan Breydel bevestigen ze dat de Ivoriaan op het lijstje staat van potentiële aanwinsten, maar intussen zou er ook een deal in de maak zijn.

De 1,88 meter lange Kossounou speelt nog maar sinds 12 januari in Zweden. Bij Hammarby speelde hij vier keer mee en tijdens de laatste twee matchen zat hij op de bank. De club uit Stockholm nam hem over van de Ivoriaanse topclub ASEC Mimosas.

Verdedigende versterking is deze zomer sowieso nodig voor Club. Het contract van Poulain loopt af en wordt waarschijnlijk niet verlengd. Decarli en Peres konden nooit overtuigen en mogen straks beschikken. Mata en Amrabat zijn dan weer van nature geen centrale verdedigers. Dan resten enkel nog Denswil en Mechele, verondersteld dat ze allebei blijven, want vooral Denswil wordt elke zomer aan een transfer gelinkt.(jve)

Anderlecht schudt medische staf weer dooreen: 7 man weg

Anderlecht reorganiseert zijn medische staf. Nog eens. Eerder werd topkinesist Jochen De Coene al opzijgeschoven, daarna moest ook dokter Chris Goossens vertrekken en onlangs werd kinesist Jens Tummeleer gedegradeerd.

Gisteren was er een nieuwe evaluatie en nu moeten er 7 man vertrekken. Het gaat onder meer om fysiotherapeuten Rudger Van Snick en Jens Tummeleer, performance manager Frederik Bracke, ­diëtist Gino Devriendt en nog drie anderen. De diëtist had wel een aflopend contract en Bracke kiest voor iets nieuws. RSCA wil doorgaan met een efficiëntere ploeg, want nu waren er te veel discussies over blessures zoals bij Cobbaut en Dimata.(jug)

EK-winnaar Guttierez alweer weg bij Roeselare

Juan Moreno Guttierez (42), de 25-voudige Spaanse international en EK-winnaar in 2008, stopt straks als coach van Roeselare in 1B. Hij kwam pas in januari naar Schiervelde, maar moest tot de laatste speeldag knokken voor het behoud en de ex-speler van Real Betis en Atletico houdt het na zes maanden voor bekeken. Dat komt ook omdat Roeselare voor een omwenteling staat. Xavier Van Honsebrouck, de rijke bierbrouwer van Filou, wordt de hoofdsponsor en gaat ook voorzitter worden. Samen met de Chinese eigenaars en een nieuwe coach wil Van Honsebrouck Roeselare hogerop leiden.(jug, kv)

GENK. Vandaag diagnose Lucumi

Ten vroegste vandaag krijgt Lucumi een precieze diagnose van de spierblessure die hij opliep in Gent. Joakim Maehle mocht aan de hersteltraining van maandagochtend verzaken. Hij ondervond lichte hinder na de match in Gent en kreeg een individueel programma. RC Genk start woensdag al met de verkoop van abonnementen voor volgend seizoen. Mét korting voor trouwe abonnees.(mg)

STVV. Vloet niet langer Kanarie

STVV gaat niet verder met Rai Vloet. De Nederlander kwam in de winter, maar kan al transfervrij op zoek kan naar een andere werkgever. Pol Garcia Tena zat zondagavond in zak en as toen hij opnieuw een pijnscheut voelde in de hamstring. Hij was eerder vijf weken uit met een spierscheur in dezelfde bil. Allicht valt de schade mee, al moet de situatie nog verder onderzocht worden.(gus)

WAASLAND-BEVEREN. Milosevic vandaag terug op training

Goed nieuws voor trainer Custovic. Milosevic sluit in principe vandaag weer aan op training. De spits ontbrak dit weekend in de selectie door een blessure aan de adductoren. Aleksandar Vukotic pakte zaterdag tegen Union zijn derde gele kaart in Play-off 2, waardoor de boomlange verdediger komend weekend geschorst is voor de match tegen leider Kortrijk.(whb)

CERCLE BRUGGE. Ex-speler Eric Buyse overleden

De groep herneemt vandaag. Het is nog niet duidelijk of Xavier Mercier weer kan aanpikken. Hazard blijft voorlopig out. De beloften speelden gisteren tegen Anderlecht en werken volgende week hun allerlaatste match af, de uitderby op Club. Gewezen speler en cotrainer Eric Buyse is overleden. De Bruggeling werd 79 jaar.(kv)

BEERSCHOT WILRIJK. Slechts dertig fans op STVV

Tijdens een voetbalwedstrijd worden er enkele dingen geteld: ten eerste doelpunten, liefst véél doelpunten. Ten tweede supporters, gewoon voor de statistieken. Tijdens STVV-Beerschot Wilrijk waren de Antwerpse uitsupporters op slechts drie paar handen te tellen. Volgens STVV-supporter Kurt Lismont 29 man, volgens de Beerschotfans zelf 30 man. Een laagterecord voor de club dit seizoen.(thfr)