RC Genk is op weg om ’s lands beste te zijn. Maar ook ’s lands rijkste. Met de wenkende Champions League én de verkoop van enkele fel gegeerde sleutelspelers zal de kassa stevig rinkelen. De steenkoolmijnen zijn dicht, welkom in de Genkse goudmijn.

De rijken worden rijker, de armen schieten erbij in. Zo wijzen cijfers in het voetbal al jaren uit, ook in ons land. Met een eigen vermogen van 47,3 miljoen euro heeft geen enkele club een steviger financieel ...