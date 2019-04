Helemaal de papa: zoontje van Luis Suarez bijt in de schouder van zijn vader

Zo vader, zo zoon. Luis Suarez vierde zaterdag de 26ste landstitel van FC Barcelona, met zijn amper zes maanden oude zoontje in de armen. De gelijkenissen waren treffend. Niet dat Lautaro al twee druppels water Luis is, maar hij heeft wel dezelfde maniertjes. Vanuit het niks beet hij plots in papa’s schouder. Nu weet die ook eens hoe dat voelt, en hoe Bakkal, Ivanovic en Chiellini zich destijds voelden.