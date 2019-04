Tottenham vindt extra rust niet eerlijk, Ajax reageert subliem: “10 miljoen tv-gelden versus 200 miljoen, wat is eerlijk?’’

Tottenham en Ajax Amsterdam staan dinsdag (21u) in Londen tegenover elkaar in de heenmatch van de halve finales van de Champions League. De Rode Duivels en Tottenham-verdedigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld maken zich op voor een confrontatie met de club waar ze hun profcarrière lanceerden. Beide coaches vochten vooraf een kleine mentale oorlog uit.

Tottenham-coach Mauricio Pochettino vond het niet eerlijk dat Ajax afgelopen weekend niet speelde in de Nederlandse Eredivisie en dus rust kreeg, terwijl de Spurs wel in actie moesten tegen West Ham (0-1-verlies). De reactie van zijn collega Erik Ten Hag was echter subliem: “Ajax krijgt tien miljoen tv-gelden, de Spurs 200 miljoen. Wat is eerlijk?” Discussie gesloten.

Eén van de meest verrassende halve finales ooit

De clash tussen de Spurs en de Amsterdammers is één van de meest verrassende halve finales van de voorbije jaren in het kampioenenbal. Ajax verraste door drievoudig titelverdediger Real Madrid (achtste finales) en Juventus (kwartfinales) uit te schakelen. Tottenham pakte de scalp van Borussia Dortmund (achtste finales) en Manchester City (kwartfinales).

Tottenham heeft één keer eerder de halve finales van het meest prestigieuze toernooi bereikt, in 1962, één jaar na het veroveren van zijn tweede en laatste Engelse landstitel. De Spurs werden toen uitgeschakeld door het Benfica van Eusébio, dat uiteindelijk de Europacup I-trofee pakte. Ajax won de Europacup I/Champions League vier keer: in 1971, 1972, 1973 en 1995. In 1997 wisten de Ajacieden eveneens de halve finales van de Champions League te bereiken, toen moesten ze hun meerdere erkennen in Juventus. Een jaar eerder schopte Ajax het voor het laatst tot in de finale van het kampioenenbal, ook toen was de Oude Dame te sterk (na een strafschoppenreeks).

Heel wat oude bekenden

Verschillende Tottenham-spelers zullen hun ex-club in de ogen kijken. Naast Vertonghen en Alderweireld is dat het geval voor de Deense spelmaker Christian Eriksen, die Ajax eveneens als springplank gebruikte. De Colombiaanse verdediger Davinson Sanchez speelde één seizoen in Amsterdam, in 2016-2017, waarna hij naar Londen verhuisde.

Gehavend Tottenham

Spurs-coach Mauricio Pochettino moet het dinsdag stellen zonder zijn geblesseerde spits Harry Kane en de geschorste Son Heung-Min, goed voor drie doelpunten in de kwartfinale tegen Manchester City. Moussa Sissoko en Serge Aurier zijn eveneens door blessures niet beschikbaar. Erik ten Hag ziet rechtsachter Noussair Mazraoui, die zich blesseerde tegen Juventus, terugkeren in de selectie. De Ajax-coach moet dus geen belangrijke pionnen missen.

De wedstrijdleiding is in handen van de Spanjaard Antonio Mateu Lahoz.

Woensdag ontvangt Barcelona Liverpool in de tweede halve finale. De finale vindt op zaterdag 1 juni plaats in het Wanda Metropolitano-stadion in Madrid.