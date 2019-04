Géén fake news: 10.000 leugens

Flashback naar de eerste officiële werkdag van Donald Trump als president. Toen de media de magere opkomst voor zijn beëdiging laakten, goochelde hij met cijfers: het waren er in zijn ogen minstens een miljoen, misschien wel anderhalf miljoen. “Nu, die van de ­media, dat zijn de meest oneerlijke mensen ter wereld. Ik ben in oorlog met hen.” De toon was gezet. De man die het begrip ‘fake news’ populair maakte, nam het zelf niet te nauw met de waarheid.

Afgelopen vrijdag, ruim 820 dagen later, heeft Trump de kaap van 10.000 leugens en flagrante desinformatie overschreden. Het cijfer komt van de toonaangevende krant The Washington Post, die alle beweringen in toespraken, interviews en op Twitter onderzoekt. Van overdrijvingen en verdraaiingen tot regelrechte leugens: elke keer Trump in de fout gaat, al dan niet bewust, komt er een vermelding in The Fact Checker’s Database.

“Tsunami van leugens”

Wat begon met gemiddeld acht streepjes per dag, is de voorbije maanden aangedikt tot 23. Op piekmomenten, bij een congres of tv-interview, schiet de teller boven de 100 uit. “En de tsunami van onwaarheden wordt alleen maar groter en groter”, zegt feitencontroleerder Glenn Kessler van The Washington Post. Zeker met de presidentsverkiezingen van 2020 op komst.

Een vijfde van Trumps onwaarheden gaat over immigratiethema’s, vooral over het aantal inwijkelingen en de muur met Mexico. Een andere favoriete schietschijf van de Republikeinse president zijn de Democraten. Ook loog Trump meermaals over het rapport van Robert Mueller, de speciale aanklager die twee jaar lang heeft onderzocht of Rusland zich gemoeid had met de presidentsverkiezingen van 2016. En zelfs over zijn afkomst verkondigde de president onzin: tot drie keer toe beweerde hij dat zijn vader in Duitsland is geboren, terwijl die in New York het levenslicht zag.

“Nooit eerder kende Amerika een president die zijn volk in die mate een rad voor de ogen draait”, zegt Kristiaan Versluys, professor emeritus Amerikaanse literatuur en cultuur (UGent). “Trump is de definitie van een populist. Een man die de mensen vertelt wat ze graag horen. Hij ontkent de problemen waarmee de Verenigde Staten kampt, met een sterke nonchalance en zonder enige gêne. Gevolg? Veel mensen zijn ervan overtuigd dat hij de waarheid spreekt.”

Remmingen vallen weg

Dat het aantal leugens en misleidingen van de president nog stijgt, wijt de professor aan zijn groeiende stoutmoedigheid. “Trump ziet dat hij met alles wegkomt. Dan vallen de remmingen na verloop van tijd natuurlijk weg. Dan ga je nog meer liegen. Zijn Republikeinse partij blijft hem toch slaafs volgen. Zelfs als hij ingaat tegen ingebakken tradities als vrijhandel.”

Versluys betwijfelt of Trump ooit de leugen te veel zal vertellen. “De blanke Amerikanen vrezen dat ze op een dag een minderheidsgroep zullen vormen in de VS. Ze zien in Trump de man die hen daarvoor zal behoeden. In alles wat hij zegt laat hij ook doorschemeren dat de blanke, Angelsaksische en protestantse bevolking in de meerderheid blijft. Die groep gelooft dat graag. Daarom slikken ze alles wat hij zegt. Al is het waarschijnlijk zijn grootste leugen van allemaal.”

Donald Trump noemt journalisten “verspreiders van fake news” en “vijanden van het volk”. De factcheckers behoren nog tot “de meest oneerlijke van de media”, zei hij onlangs. Amerika-kenner Herman Matthijs (VUB) gelooft niet dat Trump al ruim 10.000 leugens en misleidingen de wereld heeft ingestuurd. Het lijkt hem een heel sterk overdreven getal van media die hem niet gezind zijn. “Dan zou hij niet anders doen dan liegen, en dan was er in de VS al lang een volksopstand uitgebroken. Wat zijn leugens trouwens in de politiek? Volgens mij een strategie als een andere.”