Koude oorlog met dolfijnen

Enkele vissers nabij Finnmark, in het uiterste noorden van Noorwegen, keken vreemd op toen ze vorige week plots werden “aangevallen” door een witte dolfijn, een dolfijnensoort in de orde van de tandwalvissen. “We wilden juist onze netten uitgooien toen we iets tussen onze boten zagen zwemmen”, zegt visser Joar Hesten bij de Noorse openbare omroep NRK. “Het dier leek ons bewust te viseren, en probeerde om onze touwen los te trekken. Maar toen onze boten niet bewogen, bleek het plots rustig en tam.”

Sterker nog: de dolfijn bleef de schepen dagenlang volgen, en toonde ook weinig angst toen mariene biologen ter plaatse kwamen om het dier te vangen. Dat is bijzonder vreemd gedrag. Bovendien droeg de dolfijn een harnas, dat vermoedelijk bedoeld was voor een camera of een wapen, met opschrift “Materiaal van Sint-Petersburg”. Mariene experts vermoeden dat het dier in Rusland militaire training heeft gekregen.

Tromsø läheltä norjalaiset kalastajat vapauttivat maitovalaan valjaista joissa teksti: "Equipment of St. Petersburg". Epäily että karannut Murmanskin laivastotukikohdasta #sotavalas #turpo pic.twitter.com/n9uSNupQYD — Samuli Haapala (@SamuHaa) 27 april 2019

21.000 euro voor vijf dolfijnen

“We weten al langer dat Rusland dolfijnen gevangen houdt voor training”, aldus professor mariene biologie Audun Rikardsen aan de Arctische Universiteit van Noorwegen bij NRK. “Die dieren werden in het verleden al meer losgelaten, en viseren dan vaak boten. Russische onderzoekers zeggen me dat de Russische marine in Moermansk (net over de Noors-Russische grens, nvdr.) waarschijnlijk verantwoordelijk is.”

Het zou niet de eerste keer zijn dat Rusland dolfijnen gebruikt voor militaire doeleinden: de Sovjet-Unie had in de jaren 80 al een programma om de dieren – geroemd om hun scherpe zicht en goed geheugen – te gebruiken om onderwatermijnen op te sporen. Dat programma werd stopgezet in de jaren 90, maar in 2017 bleek dat het Russische ministerie van Defensie opnieuw dolfijnen en zeeleeuwen liet trainen voor gebruik in het poolgebied. Publieke documenten bewijzen bijvoorbeeld dat het ministerie van Defensie in 2016 voor 21.000 euro vijf jonge dolfijnen kocht van een dolfinarium in Moskou.

President Poetin opende de afgelopen drie jaar namelijk drie nieuwe marinebasissen langs de uitgestrekte noordelijke Russische kusten. De dieren werden dan gebruikt om “de ingang van onze basissen te bewaken, duikers te assisteren, en indien nodig vreemden die ons territorium binnendringen te doden”, klonk het bij TV Zvezda, het eigen televisiekanaal van het ministerie van Defensie.

Amerikaans programma

Rudi D’Hooge, bioloog aan de KU Leuven, bevestigt dat de dolfijnen uiterst geschikt zijn voor militaire doeleinden. “Die dieren zijn zelfs makkelijker te trainen dan een hond. De Amerikanen hebben al decennialang een soortgelijk programma. Al gebruiken zij wel tuimelaars, de dolfijnensoort die je vaak in dolfinaria terugvindt. Maar de witte dolfijn is even intelligent, en door hun dikke speklaag beter geschikt voor de koude temperaturen in de poolzee. Ze kunnen door hun bijzonder sterke sonarnavigatie bovendien opereren in volledige duisternis.”

Kelle Moreau van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen wil wel niet spreken van een “aanval” op de Noorse schepen: “Dit zijn sociale dieren, en dit exemplaar is vermoedelijk opgegroeid zonder soortgenoten. Dan is het niet abnormaal dat het nu op zoek gaat naar interactie. Een aanval lijkt me dan ook overdreven: zo’n dier weegt natuurlijk een paar ton, dan kan zelfs niet-agressief bedoeld gedrag verkeerd overkomen. Of deze dolfijn straks weer vrijgelaten kan worden? Dat kan. Idealiter vindt het natuurlijk een groep, maar het is maar de vraag of het daarin aanvaard wordt. Maar dit dier heeft al bewezen dat het perfect alleen kan overleven.”

Legers maken al eeuwenlang gebruik van dieren: van paarden als lastdieren of duiven als boodschappers schrikt niemand meer op, van deze opvallende exemplaren misschien wel.

Iedereen kent de olifanten waarmee de Carthaagse veldheer Hannibal de Alpen over trok in zijn aanval op het Romeinse Rijk, maar de gigantische dieren werden eigenlijk voor het eerst ingezet in de vele oorlogen tussen de Vedische koninkrijken op het Indische subcontinent, waar ze de rangen van vijandelijke legers moesten doorbreken. De dieren droegen dan pantsers en ijzeren speren aan hun slagtanden. Soms droegen ze zelfs platformen voor boogschutters en speerwerpers.

De Romeinen hadden zelf geen olifanten in hun arsenaal, maar wel een tegenzet: in hun strijd tegen de Tarentijnen gebruikten ze oorlogszwijnen, want - in de woorden van geschiedschrijver Plinius de Oudere - “olifanten zijn bang van zelfs maar het kleinste gekrijs van een varken”. Soms werden de dieren in brand gestoken en richting de vijand gejaagd om zo veel mogelijk verwarring te stichten.

In dezelfde categorie: tijdens een veldslag met rebellen in de Yanzhou-provincie lieten de Chinese keizers van de Song-dynastie (10de eeuw na Christus) hun leger gebruikmaken van apen. Eerst werd droog stro rond de dieren gebonden, daarna werden ze in olie gedrenkt en in brand gestoken. De panikerende dieren werden vervolgens losgelaten in het vijandelijke kamp, waar ze tenten in brand staken en totale chaos veroorzaakten.

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) werden 1.200 manschappen van het nationalistische opstandelingenleger van generaal Franco belegerd in het klooster van Santa Maria de la Cabeza, nabij Cordoba. Een luchtbrug moest de falangisten bevoorraden, maar bij gebrek aan voldoende parachutes bonden de piloten kalkoenen vast aan de meer fragiele ladingen zoals medische voorraden. De flappende vogels moesten een zachte landing garanderen. Bijkomend voordeel: daarna belandden de dieren in de kookpot van de hongerige soldaten.

De Sovjet-Unie had bij het begin van de Tweede Wereldoorlog veel minder tanks dan de binnenvallende Duitsers, dus maakten ze gebruik van honden. Eerst probeerden de Russen de dieren te trainen om bommen onder de Duitse tanks te droppen en dan terug te keren naar hun baasje, maar dat bleek te ingewikkeld. Daarom ontwikkelden ze een bom die ontplofte bij impact, waardoor de arme beesten onvrijwillige kamikazes werden...

Na de Japanse aanval op Pearl Harbor broedden ook de Amerikanen op wraak. Amerikaanse wetenschappers bedachten daarom de vleermuisbom: een tuig dat uit een bommenwerper gegooid moest worden en zijn lading van honderden vleermuizen midden in de lucht zou lossen, waarna de dieren zouden landen onder de daken van de overwegend uit hout en bamboe opgetrokken Japanse steden. Vervolgens zorgden explosieven met een timer voor ontploffingen op ontoegankelijke plaatsen, zodat hele steden in vuur zouden opgaan. Werd afgevoerd na de ontwikkeling van de atoombom.

Een wandelende spion in het Kremlin en Sovjetambassades over de hele wereld: dat bijzonder verlokkelijke vooruitzicht bracht de Amerikaanse inlichtingendienst CIA er tijdens de Koude Oorlog toe om maar liefst 20 miljoen dollar te pompen in Operatie ‘Acoustic Kitty’. Met een operatie werd een microfoon ingebracht in het oorkanaal van katten en een kleine radiozender vastgemaakt aan de onderkant van de schedel. Een eerste test nabij de Russische ambassade in Washington D.C. liep echter al fout: de kat liep meteen onder een taxi. Toen ook andere tests faalden omdat de dieren niet te trainen bleken, werd het project geschrapt.

Het Amerikaanse leger vreesde voor aanvang van de Golfoorlog dat de Iraakse dictator Saddam Hoessein gebruik zou maken van gifgas om zijn land te verdedigen. Soldaten in Humvee-voertuigen zouden daarom kooien met kippen meenemen als vroeg waarschuwingssysteem. De naam van de operatie: Kuwaiti Field Chicken ofwel KFC. Na één week in Koeweit bleken 41 van de 43 verscheepte kippen al dood door de hitte, waarna het plan werd afgevoerd.