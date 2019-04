Na de bedrijfsfiets, de bedrijfsgroentjes

Steeds meer bedrijven hebben een zogenaamd cafetariaplan. ‘Cafetaria’ verwijst naar een menu met allerhande producten en diensten waaruit werknemers vrij kunnen kiezen, gaande van een bedrijfsfiets tot een laptop, interessante verzekeringen tot zelfs extra dagen vakantie.

Doordat deze producten via het brutoloon of de eindejaarspremie worden betaald, is er een fiscaal voordeel en krijg je als werknemer meer waar voor je geld. Anders gezegd: je fiets, laptop of verzekering wordt op deze manier een pak goedkoper. Vandaar de enorme populariteit van dergelijke cafetariaplannen. Volgens HR-specialist Securex willen “zeven op de tien Belgische werknemers hun loonpakket flexibel kunnen samenstellen op basis van eigen behoeftes”.

En dat wekt nu ook de interesse van supermarktketen Delhaize. Die heeft een proefproject opgezet, waarbij 11.000 werknemers van onder meer Delhaize zelf, maar ook van Telenet en BNP Paribas Fortis, drie maanden lang 20 procent korting krijgen op supermarktproducten met de Nutri-score A of B. Dat is de allergezondste voeding in het winkelrek, vooral groenten en fruit dus.

“Wanneer werknemers via deze stimulans effectief gezonder en evenwichtiger gaan eten, hopen we dat de resultaten de overheid ertoe aanzetten ook de aankoop van gezonde voeding via zogenaamde cafetariaplannen fiscaal interessant te maken”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

De overheid zou natuurlijk wel fiscale opbrengsten mislopen. Maar, zegt de supermarkt, daar staat tegenover dat de uitgaven voor de ziekteverzekering zullen dalen omdat mensen die gezonder leven minder vaak ziek zijn.

Bang voor wildgroei

De vakbonden zijn echter geen grote fan van het steeds groter wordende aanbod van cafetariaplannen. “Dit kan immers gevolgen hebben voor de hoogte van je pensioen, of je uitkering in geval van ziekte”, zegt Erwin De Deyn van de socialistische bediendenvakbond BBTK.

Ook professor fiscaal recht Michel Maus (VUB) vindt dat de politiek dringend werk moet maken van een regelgeving rond deze cafetariaplannen, “om te vermijden dat dit steeds populairder wordende systeem compleet ontspoort”.