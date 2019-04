Castagne wint, Mirallas verliest op 34e speeldag Serie A

Op de 34e speeldag in de Serie A heeft Timothy Castagne maandag met Atlanta Bergamo een 2-0 zege geboekt tegen Udinese. De Rode Duivel startte op de bank en mocht in de 64e minuut invallen. De 0-0 stond toen nog op het bord. Marten de Roon (82e), vanop de penaltystip, en Mario Pasalic (85e) beslisten de partij in de slotfase.