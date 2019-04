Amerikaanse viceminister van Justitie biedt ontslag aan

De Amerikaanse viceminister van Justitie Rod Rosenstein heeft maandag zijn ontslag aangeboden aan president Trump. Hij benoemde in 2017 speciale aanklager Robert Mueller, die een onderzoek voerde naar de banden tussen de Russische regering en het campagneteam van Donald Trump.

Het vertrek van Rosenstein komt niet als een verrassing. Hij leeft al lang op gespannen voet met de president. Zijn ontslag was verwacht in maart, maar hij bleef langer in functie om Justitieminister Barr bij te staan bij de bekendmaking van het rapport-Mueller.

Nadat ze het rapport ontvingen, schreven Barr en Rosenstein in hun synthese dat er geen beslissing kon worden genomen over de vraag of de president tijdens het onderzoek naar samenzwering het gerecht belemmerde.

In het volledige document van 448 pagina’s beschuldigt Mueller de president niet, maar hij pleit hem ook niet vrij.

Rosenstein benadrukt in zijn ontslagbrief dat hij “toegewijd was aan de waarden die Amerika groot maken”. “We dwingen het naleven van de wet af zonder vrees en onbevooroordeeld, omdat betrouwbaar bewijsmateriaal niet partijpolitiek gekleurd is en niet bepaald wordt door opiniepeilingen”, besluit de ontslagnemende viceminister.

President Trump heeft viceminister van Transport Jeffrey Rosen aangeduid als opvolger van Rosenstein, die op 11 mei stopt.