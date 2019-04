Woonzorgcentra krijgen 22 miljoen euro voor extra personeel

Bijna 400 woonzorgcentra krijgen vanaf 1 juli meer middelen voor bewoners met een zwaar zorgprofiel. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) maakt daarvoor 22 miljoen euro vrij.

De zorgzwaarte van de bewoners in de woonzorgcentra neemt elk jaar toe waardoor er ook steeds meer zorgpersoneel nodig is. De Vlaamse regering heeft de voorbije jaren 79 miljoen euro geïnvesteerd om die stijgende zorgzwaarte op te vangen met extra personeel. Binnenkort komt daar dus nog eens 22 miljoen euro bij, goed voor 400 extra werkkrachten.

De woonzorgcentra die zich het afgelopen jaar aantoonbaar hebben ingezet voor de zorg van zwaar zorgbehoevende bewoners komen voorts in aanmerking voor een bijkomende erkenning (de vroegere RVT-erkenning) en financiering. In totaal betekent dit dat er voor bijna 3.000 woongelegenheden in de bestaande woonzorgcentra meer zorgpersoneel kan worden gefinancierd.