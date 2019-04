Nederlandse koningin Wilhelmina wou nazi’s uitruilen voor Belgische koning Leopold III

De Nederlandse koningin Wilhelmina wou aan het einde van de Tweede Wereldoorlog onze koning Leopold III uitruilen tegen enkele topnazi’s. Dat blijkt uit een bundel met oorlogsdagboeken van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Eelco van Kleffens waaruit de Nederlandse krant Trouw publiceert. Dat Wilhelmina en Leopold III het goed met elkaar konden vinden, bracht onze krant eerder al naar buiten. Zo hadden ze samen ook een plan om Hitler te stoppen.

Leopold III leefde tijdens de Tweede Wereldoorlog in krijgsgevangenschap. Samen met prinses Liliane en de kinderen - prinses Joséphine-Charlotte, prins Boudewijn en prins Albert - werd hij vanaf 1944 in Oostenrijk gevangengehouden. Maar tijdens een gesprek met de Belgische koningin-moeder Elisabeth in Brussel, vernam Wilhelmina dat die zich zorgen maakte. Er was de angst dat de Duitsers, die de oorlog aan het verliezen waren, onze koninklijke familie zouden liquideren. Dus besloot Wilhelmina om te onderzoeken of er geen ruil mogelijk was met de nazi’s.

In maart 1945 vroeg ze aan haar minister van Buitenlandse Zaken om via het Vaticaan “af te tasten” of bepaalde topnazi’s geen vluchtweg konden worden geboden in ruil voor de vrijlating van Leopold III en zijn gezin. Een zeer opmerkelijke deal want het is bekend dat Wilhelmina tijdens de oorlogsjaren een duidelijke anti-Duitse maar ook antipapistische houding had. Maar om een mede-koningshuis dat in problemen verkeerde te helpen, was ze volgens de oorlogsdagboeken bereid tot deze deal. Wat er uiteindelijk met het verzoek gebeurde, blijkt wel niet uit de oorlogsdagboeken die nu gebundeld zijn onder de titel ‘Majesteit, U kent het werkelijke leven niet’. Uiteindelijk werd de koning twee maanden later bevrijd door het Amerikaanse leger in de buurt van Salzburg.

Plan om Hitler te stoppen

Dat de Nederlandse koningin het zeer goed kon vinden met Leopold III, is niet nieuw. In januari 2015 citeerde onze krant al uit geheime correspondentie waarin ze elkaar aanspreken met “cher Leopold” en “chère cousine”. Niet dat ze neef en nicht waren, maar ze gingen duidelijk familiair met elkaar om. In die brieven hadden ze het over hun familie, maar uitten ze in 1939 ook hun bezorgdheid over de nakende oorlog en zochten ze bij elkaar een bondgenootschap om Hitler te stoppen. De twee ontwikkelden zelfs een plan om “de algehele vernietiging van onze beschaving te voorkomen”.

LEES OOK. Hoe koning Leopold III en zijn “chère” koningin Wilhelmina Hitler wilden stoppen: “Algehele vernietiging voorkomen” (N+)