Drie doden bij helikoptercrash op eiland in Hawaï

Op Oahu, een eiland van de Amerikaanse staat Hawaï, zijn drie mensen om het leven gekomen bij de crash van een helikopter. Dat bericht de lokale zender KITV, op gezag van de brandweer. De helikopter kwam neer op straat in een woongebied in de stad Kailua.

Het gaat om een Robinson R44 van Novictor Helicopters, een bedrijf dat rondvluchten verkoopt met zulke helikopters. De drie slachtoffers zijn twee passagiers en de piloot. Meer over de identiteit van de slachtoffers is niet bekend.

Op televisiebeelden is het brandende wrak op straat te zien. Op de grond raakte niemand gewond. Ooggetuigen hadden een luide knal gehoord en rook gezien in de lucht, voor de helikopter met de neus eerst op straat stortte. De oorzaak is vooralsnog niet bekend.

Foto: AP

