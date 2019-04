Uithaal van Kevin De Bruyne komt keihard aan bij gastgezin: “We begrijpen er niets van”

“Ze wilden me niet meer om wie ik was.” Het hartbrekende verhaal dat Kevin De Bruyne twee weken geleden deed over zijn gastgezin in The Players Tribune, kwam keihard aan ten huize Monnissen, waar ze hem drie jaar opvingen. En doet ook de wenkbrauwen fronsen: het lijkt immers flink aangedikt.

Een kantelmoment in zijn carrière, noemde Kevin De Bruyne het twee weken geleden zelf. De Rode Duivel heeft het over het moment dat zijn moeder hem vertelde dat zijn gastgezin hem niet meer wilde omdat hij te stil zou zijn, omdat ze niet met hem konden praten. Die frustratie, die woede gebruikte hij naar eigen zeggen om als een gek te beginnen trainen.

Wie Kevin De Bruyne zo gekwetst heeft? Bij de familie Monnissen, het gastgezin dat hem drie jaar opving, weten ze niet of de Rode Duivel het over hen heeft. Eén ding is wel zeker: zijn woorden zijn keihard binnengekomen. “Bij ons is hij altijd heel erg welkom geweest. Hem dan die dingen horen zeggen, is absoluut niet plezierig”, vertelt moeder Sonja bij Dag Allemaal.

De Bruyne zat wel in een ander gastgezin voordat hij in het gezin Monnissen arriveerde. “Maar ook daar is hij niet aan de deur gezet, hoor. We begrijpen er niets van. Maar laat het mij daarbij houden, we spreken best niet te veel meer over Kevin.”

Vraagtekens bij verhaal De Bruyne

Links en rechts worden alleszins de wenkbrauwen gefronst bij het verhaal van De Bruyne. Een verhaal dat hij nog nooit eerder vertelde, terwijl de Belgische stervoetballer sinds zijn doorbraak tien jaar geleden toch al talloze keren geïnterviewd werd.

Opvallend is ook dat zijn zaakwaarnemer Patrick De Koster geen weet lijkt het te hebben van het voorval als hij daarover geïnterpelleerd wordt door het dagblad. “Misschien gaat het wel over een incident dat gebeurd is voordat ik Kevin begeleidde? Het zou kunnen, ik heb het Kevin nog niet gevraagd.”