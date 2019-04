Mediahuis koopt Ierse krantengroep

Mediahuis gaat de Ierse krantengroep Independent News & Media overnemen. De overname heeft een waarde van 145,6 miljoen euro, blijkt dinsdag uit een mededeling van beide partijen.

De uitgever van onder meer De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg en verschillende Nederlandse kranten heeft een akkoord op zak met het Ierse mediabedrijf. Ze willen de overname in het derde kwartaal afronden.

INM is volgens het persbericht de grootste krantengroep van Ierland. De uitgever van kranten als Irish Independent, Sunday Independent, The Herald, Sunday World, Belfast Telegraph, Sunday Life en The Star telt zowat 800 werknemers en was in 2018 goed voor 191 miljoen euro omzet.