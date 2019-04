Op consultatie bij de Digidokter

Als je wegwijs wil raken in digitale tools en informatiebronnen, dan kan je tegenwoordig langsgaan bij een Digidokter. Die is op zaterdagvoormiddag van wacht in een van de bibliotheken in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen. “We bevinden ons in een informatiecrisis.”

In 2012 lanceerden Bibliotheek Kortrijk en Vormingplus een gezamenlijk initiatief. Onder de naam ‘Digidokter’ zou de bib voortaan elke maand op een zaterdagvoormiddag dienstdoen als eerstelijnshulp voor iedereen met ICT-vragen of -problemen. Rudi De Bruyne is een van de Digidokters bij wie je terechtkan. Z’n specialisatie? Smartphonefotografie.

“Toen Vormingplus me benaderde of ik tot het team Digidokters wilde toetreden, heb ik geen seconde getwijfeld. Ik zag het als een uitgelezen kans om m’n kennis over digitale fotografie met andere mensen te delen”, vertelt hij. “Ook de sociale contacten die je als Digidokter hebt, bevallen me. Ik vind het belangrijk om te weten wat er bij de mensen leeft. Als Digidokter ben ik daar goed voor geplaatst. Vandaag opereer ik vanuit Kortrijk. De volgende keer kan dat vanuit Roeselaere, Izegem, Tielt, Kuurne of Wevelgem zijn.”

Mee zijn en blijven

Over welke vaardigheden moet een Digidokter beschikken? “Je wil je kennis op een zo eenvoudig mogelijke manier overbrengen. Geduld is een deugd waar je niet zonder kan. Soms gebeurt het dat je gevraagd wordt iets enkele keren te herhalen. Dan doe je dat gewoon. Mensen komen naar je sessie om iets bij te leren. Het is dus normaal dat ze niet meteen met alles mee zijn. Voor mij is het belangrijkste dat ze van de sessie iets opsteken. Wanneer ik merk dat de cursisten tevreden naar huis gaan, ben ik ook tevreden. De blinkende oogjes die je dan ziet, daarvoor doe je het.”

Of het voor Rudi een grote stap was om voor een groep van ongeveer 25 mensen te staan? “Ik ga niet ontkennen dat ik de eerste keer best zenuwachtig was. Maar ondertussen weet ik dat er niet veel kan misgaan als je je vak kent. Ik zorg er dan ook voor dat ik mee ben met de laatste snufjes op het vlak van smartphonefotografie. Dat houdt m’n geest jong, trouwens.”

