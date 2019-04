Klacht voor “aanzetten tot etnische haat” tegen Congolese oppositiepoliticus Fayulu

De procureur-generaal van Congo, Flory Kabange Numbi, heeft een klacht ontvangen voor “aanzetten tot etnische haat”, “moordpartij van (het volk, nvdr.) baluba” en “genocide” tegen de Congolese oppositiepoliticus Martin Fayulu Madidi. De aanklager maakte de klacht over aan de nationale politie.

De klacht komt van een zekere Jean-Claude Ngoy Lufuluabo. De baluba zijn een grote bevolkingsgroep in Congo, die vooral in de regio van Kasai leven. Daar is de ook de familie van de nieuwe president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo van afkomstig.

Fayulu betwist de verkiezingsoverwinning van Tshisekedi.