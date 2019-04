Lufthansa zet capaciteitsgroei bij Eurowings op nul door zwakke cijfers

Lufthansa zet de capaciteitsgroei bij de lowcostdivisie Eurowings in 2019 stop. Eerder wilde het Duitse luchtvaartconcern de capaciteit dit jaar nog met 2 procent optrekken bij de divisie waar ook Brussels Airlines onder valt.

Lufthansa rapporteerde dinsdag de cijfers van een “zwak eerste kwartaal”. Een toegenomen capaciteit op de volledige Europese luchtvaartmarkt woog op de marges en deed de winst terugvallen. Ook hogere brandstofprijzen speelden parten. Bij Eurowings gaat Lufthansa dus op de rem staan.

Eurowings is de lowcostdivisie van Lufthansa. Sinds de Duitsers Brussels Airlines volledig hebben overgenomen, zit de Belgische maatschappij in die afdeling, al blijft ze wel nog opereren onder haar eigen naam. In de jaarresultaten geeft Lufthansa geen afzonderlijke financiële resultaten meer vrij van Brussels Airlines.