Burgemeester sluit Schaarbeekse school na rellen. Ouders en politie op de vuist nadat parket meedeelt dat meisje (4) niet werd verkracht

Schaarbeek - Het protest van circa 200 personen aan een Schaarbeekse school is dinsdag uitgemond in opstootjes. Ouders gingen op de vuist met de politie, dat onder meer traangas inzette. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De demonstratie kwam er naar aanleiding van de vondst van bloed in het onderbroekje van een 4-jarig meisje. Het Brusselse parket meldde dinsdag dat er geen enkel zeden- of geweldfeit is gepleegd. De burgemeester sluit de school voor de rest van de week, op vraag van de politie om de veiligheid te garanderen.

De kinderen worden onder politiebegeleiding naar buiten gebracht. Foto: RDB

Na twee dagen vol opstootjes blijft de Ecole Primaire N.1 in Schaarbeek blijft nog de hele week gesloten. Op bevel van de burgemeester. De maatregel moet de rust rond de school doen terugkeren, nadat er protesten uitbraken na een vals vermoeden van zedenfeiten bij een vierjarig meisje. Op woensdag 1 mei zou de school sowieso gesloten blijven, maar ook op donderdag 2 en vrijdag 3 blijven de poorten dicht. “De betogers hebben zich zo gewelddadig opgesteld dat het niet mogelijk was om de rust te bewaren”, zegt burgemeester Bernard Clerfayt. “We moeten zorgen dat alle ouders het vertrouwen in de school terugwinnen. We blijven contact hebben met de ouders en de gemeenschap.”

Infectie

Dat is hoog nodig, want de hele dag stonden agenten en ouders met de neuzen tegen elkaar. De straat werd afgesloten door de politie. Verschillende ouders eisten gerechtigheid en “de sluiting van de school” en “het ontslag van de directie”. De Brusselse schepen van Onderwijs kwam ter plaatse en las de persmededeling van het parket voor. “Uit de elementen van het onderzoek is gebleken dat er geen sprake is van een zedenfeit of een geweldfeit”, zegt Denis Goeman, woordvoerder van het Brusselse parket. “Het kind heeft wel een infectie opgelopen die ook bloedingen kan veroorzaken. Er is bijgevolg geen misdrijf vastgesteld.”

Daarna escaleerde de situatie verder: kwade ouders en amokmakers vielen agenten aan, die zelfs traangas moesten gebruiken. Enkele ramen sneuvelden, er werd met eieren gegooid. De menigte werd uit elkaar gedreven en de politie zette de straat en de omgeving van de school af. “We hebben bij een manoeuvre om de menigte uiteen te drijven één keer traangas gebruikt”, verduidelijkte politiewoordvoerster Audrey Dereymaeker. Er zijn ook twee personen opgepakt: één voor het vernielen van de ramen en één voor het verstoren van de orde. “Er was een vrouw die op de grond gevallen was en gewond raakte. Zij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Onze prioriteit is de veiligheid van de kinderen.”

Uitgejouwd

Want al die tijd waren binnen nog kinderen aanwezig die les hadden moeten volgen. Sommigen werden geëvacueerd, maar enkele anderen bleven wel nog binnen. Toen de school uit was, werden zij onder politiebegeleiding naar buiten gebracht om hen veilig naar huis te laten terugkeren. Sommige ouders die hun kinderen kwamen ophalen, werden door de andere ouders uitgejouwd omdat ze geen gehoor hadden gegeven aan de oproep om de kinderen uit protest thuis te houden.

De hele heisa begon maandag toen tweehonderd bezorgde ouders en buurtbewoners hun ongenoegen aan de schoolpoort toonden. Ze vroegen om rechtvaardigheid en eisten een gesprek met de schooldirectie, die daar niet op inging. Ook de Schaarbeekse burgemeester, Bernard Clerfayt (Défi), kwam ter plaatse en probeerde de gemoederen te bedaren. “We zijn allemaal onder de indruk”, zei hij. “Alle medische diensten, de school en de politie werden gemobiliseerd zodra we hiervan hoorden. De zaak is meteen in handen van justitie gegeven en we wachten op informatie van het parket. We leven nu eenmaal in een wetstaat.”

Foto: RDB

De burgemeester riep op tot kalmte . “Er is geen enkele reden om de school, de veiligheid van de kinderen of de pedagogische omkadering te vraag te stellen”, klinkt het. “De school blijft een plaats waar de kinderen welwillend en in veiligheid opgevangen zullen worden en ik roep de ouders op hun vertrouwen te behouden. Donderdag wordt een bijeenkomst gepland met de ouders.” Volgens de burgemeester hebben alle diensten, sociale en politie, naar behoren hun werk gedaan.

Wangedrag

“Ik kan dan ook niet anders dan de politieke recuperatie veroordelen die door bepaalde politieke kandidaten gebeurd is”, aldus nog de burgemeester. “Een aantal mensen hebben foute informatie verspreid en opgeroepen tot haat en relletjes. Zij zullen zich voor de gemeenschap moeten verantwoorden voor de schade die ze hebben toegebracht aan de reputatie van de betrokken school. We zullen de verantwoordelijken van de PS- en CDH-groepen in de gemeente vragen hun verantwoordelijkheid op te nemen voor het wangedrag van hun leden.”

De vader van het meisje sprak de menigte toe en laat weten dat ze een advocaat onder de arm genomen hebben om zich te beraden over mogelijke verdere stappen. Er werd ook opgeroepen om vrijdag aan de schoolpoort te protesteren, maar of dat nog doorgaat is niet duidelijk.

Bloed in onderbroek

De moeder van het meisje haalde afgelopen donderdag haar dochtertje op aan de Franstalige gemeenteschool École 1 in Schaarbeek. Eenmaal thuis vond de moeder bloed in het slipje van het meisje en ging ze rond 16.00 uur opnieuw naar de school. De directie verwittigde onmiddellijk de schoolverpleegster en het gemeentebestuur en het meisje werd voor onderzoek naar het Paul Brienziekenhuis in Schaarbeek gestuurd. Daar werd ze opnieuw doorverwezen naar het Sint-Pietersziekenhuis en de artsen brachten de politie op de hoogte.

De ouders van het meisje, afkomstig uit Guinee, besloten om klacht in te dienen en het dossier werd overgemaakt aan de politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node). Ook het parket werd verwittigd en stelde een deskundige aan.

Foto: Photo News

De Blokkendoos

De hele zaak doet denken aan het vermeend seksueel misbruik in kleuterschool ‘De Blokkendoos’ intussen zes jaar geleden. Juf Magalie Alpaerts werd door enkele ouders beschuldigd van aanranding en seksueel misbruik van vijf kleuters. Het protest hield aan en Alpaerts moest noodgedwongen haar carrière stopzetten. Drie jaar later werd ze door de Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) buiten vervolging gesteld. De ouders van de kleuters gingen niet meer in beroep.

Foto: Photo News