“Vodafone vond achterdeurtjes in Huawei-technologie”

De Britse telecomgroep Vodafone heeft jaren geleden zwakheden ontdekt in uitrusting die de Chinese technologiereus Huawei had geleverd voor de activiteiten van Vodafone in Italië. Hoewel volgens Vodafone de problemen jaren geleden zijn opgelost, kan de onthulling de reputatie van Huawei verder schaden, zo bericht het financieel nieuwsagentschap Bloomberg. Het agentschap kon veiligheidsdocumenten van 2009 tot 2011 van Vodafone inkijken en spreken met mensen die het dossier kennen.

Woningen en bedrijven

Vodafone vond verborgen achterdeurtjes in de software, waarmee Huawei onrechtmatige toegang had kunnen verkrijgen tot het vastelijnnetwerk van Vodafone in Italië. Dat systeem brengt het internet tot miljoenen woningen en bedrijven.

De telecomgroep vroeg Huawei in 2011 om de achterdeurtjes in internetrouters voor thuis te sluiten en kreeg de garantie dat dit was gebeurd, maar verdere tests toonden aan dat de veiligheidszwakheden voortduurden, zo blijkt uit de documenten. Ook bij onderdelen van het vaste netwerk waren achterdeurtjes gevonden.

Misbruiken

Zulke achterdeurtjes kunnen voorkomen in netwerkuitrusting en software, zodat ontwikkelaars de toestellen kunnen beheren. Hackers kunnen die echter misbruiken. In het geval van Vodafone waren er risico’s dat derden toegang kregen tot de persoonlijke computer en het thuisnetwerk van de klant.

De regering van de Amerikaanse president Donald Trump probeert de bondgenoten in het Westen ervan te overtuigen geen gebruik te maken van Huawei-technologie voor 5G. Volgens Washington kunnen zulke achterdeurtjes leiden tot spionage door de Chinese staat. Huawei zelf ontkent enige samenwerking met de Chinese overheid.