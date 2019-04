Netflix maakt televisieserie over reddingsoperatie van voetballertjes uit Thaise grot

De reddingsoperatie van een team jonge Thaise voetballertjes uit een onderaardse grot zal volgend jaar te zien zijn in een Netflix-tv-serie. Dat is dinsdag bekendgemaakt. Naam van de serie en precieze uitzenddatum zijn nog niet bekend.

“Net zoals de rest van de wereld, waren we dagenlang in de ban van de nieuwsuitzendingen over de reddingsoperatie”, zei Jon M Chu, hoofd van het project en bekend van de romantische komedie ‘Crazy Rich Asians’ uit 2018. “We krijgen de hulp van de Thaise regering, van Netflix en van SK Global and Starlight”, voegde hij eraan toe.

Grootste reddingsoperatie

De serie vertelt het verhaal van een dozijn leden van een voetbalteam tussen de 11 en 16 jaar die op 23 juni vorig jaar op bezoek waren in de Tham Luang-Khun Nam Nang Non Grot in Chiang Rai province, 1.000 kilometer ten noorden van Bangkok. Ze zaten meer dan twee weken vast, toen plots opkomende vloedstromen de weg terug blokkeerden. Dat was aanleiding voor de grootste reddingsoperatie uit de geschiedenis van Thailand. Ook van elders in de wereld kwam er hulp opdagen.

Nadat ze gered waren, werden de voetballertjes enkele weken lang wereldberoemde rondreizende vedetten. Ze maakten bijvoorbeeld hun opwachting in “The Ellen Show” op CBS in de VS en ze speelden ook een vriendenmatch op de Jeugdolympiade in Buenos Aires in oktober.

Naast de Netflix-serie wordt er momenteel gewerkt aan een Thaise film met de titel “The Cave” (De Grot) over dezelfde reddingsoperatie. Die moet in juni in première gaan, een jaar nadat de jongens vast kwamen te zitten in de grot.