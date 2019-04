Virgin Australia stelt levering vijftigtal 737 MAX-vliegtuigen bijna twee jaar uit

Luchtvaartmaatschappij Virgin Australia stelt de levering van 48 Boeing 737 MAX-vliegtuigen met bijna twee jaar uit. Het eerste toestel zal niet in november dit jaar worden geleverd, maar in juli 2021. “We zijn niet van plan nieuwe vliegtuigen in onze vloot op te nemen, zolang we niet volledig zeker zijn dat ze veilig zijn”, aldus de Australische lowcostmaatschappij.

Virgin Australia zegt wel het vertrouwen in Boeing te behouden. “We zijn er zeker van dat Boeing vastbesloten is om de 737 MAX-vliegtuigen in alle veiligheid weer in dienst te nemen. Als langetermijnpartner van Boeing zullen we tijdens dat proces met hen samenwerken.”

Crash

De 737 MAX-vliegtuigen staan sinds midden maart wereldwijd aan de grond, nadat er op een paar maanden tijd twee dodelijke crashes mee waren gebeurd. Daarbij kwamen bijna 350 mensen om het leven.

Het uitstel is een nieuwe opdoffer voor Boeing, dat er alles aan doet om het vertrouwen in zijn nieuwste vliegtuigtype te herstellen. Eerder wijzigden al maatschappijen als Garuda Indonesia en VietJet Aviation hun bestellingen voor 737 MAX-toestellen.

Juli

De vliegtuigbouwer staat op het punt een software-update voor het besturingssysteem van de 737 MAX ter goedkeuring voor te leggen aan de luchtvaartautoriteiten. Boeing hoopt volgens bronnen dat het toesteltype in juli weer de lucht in mag.

Een deel van het Virgin-order wordt overigens omgezet van 737 MAX 8 naar de langere versie 737 MAX 10. Maar het aantal bestelde vliegtuigen - 48 - blijft behouden.