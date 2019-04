Verdacht ontploffingsmateriaal en munitie gevonden in Christchurch

De politie van Nieuw Zeeland heeft dinsdag een man van 33 jaar opgepakt, nadat ze was uitgekomen op een pakket met een verdacht ontploffingsmechanisme en munitie op een verlaten terrein in Christchurch. De ontmijningsdienst maakte het pakket onklaar, aldus John Price, de commandant van de lokale politie van Canterbury District in een persmededeling.