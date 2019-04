De bekerwinst zal de prijzenkast van AA Gent of KV Mechelen niet vullen: “We wachten nog altijd op onze beker”

AA Gent won in zijn geschiedenis vijf trofeeën, KV Mechelen zeven. Maar met bekerwinst woensdag zullen ze hun prijzenkast maar tijdelijk kunnen opvullen. De Beker van België is een wisselbeker die na elf maanden weer ingeleverd moet worden. Een officiële replica is er niet. “We hebben van onze beker uit 2010 dan maar de lintjes gehouden”, lacht de Gentse communicatiedirecteur Patrick Lips.

Om je prijzenkast te vullen, moet je kampioen worden. Die trofee mag je mee naar huis nemen. Bij de Beker van België is dat een andere zaak. Clubs worden geacht de Beker van België na elf maanden terug te geven aan de Voetbalbond. Dat is overigens een heikele zaak, want er is maar één beker. Enkele jaren geleden kwam hij pas twee weken voor de finale terug in handen van de bond.

AA Gent won de beker in 2010. Foto: Photo News

De huidige trofee gaat al een tijdje mee. Op de foto’s die je online vindt, zie je dat het zilver flink wat sporen van slijtage en wilde feestjes vertoont.

“Onze laatste bekerwinst dateert van vijf jaar geleden en ik herinner me dat de beker toen al flink gedeukt en gekrast was”, zegt Louis Horemans, secretaris van Sporting Lokeren. “De spelers hebben er stevig mee gevierd, er is ook uit gedronken. Een mooi exemplaar is het niet meer. Wat mij betreft is hij aan vervanging toe.”

Lokeren won de beker voor het laatst in 2014. Foto: Photo News

“Wij hebben met de beker een toer langs de scholen gedaan”, zegt Jeroen Devolder van Zulte Waregem, bekerwinnaar van 2017. “Ik herinner me dat hij in het feestgedruis ook al wat had afgezien. We hopen nog steeds via de bond een replica te bekomen om in onze prijzenkast te zetten. We hebben daarvoor een mail gestuurd, maar wachten nog op antwoord.”

Sammy Bossut, Mbaye Leye en Timothy Derijck vierden in 2017 met Zulte Waregem. Foto: Isosport

Een officiële replica is er niet. Er zijn wel een dertig- à veertigtal miniaturen voorzien voor spelers en clubmedewerkers. Die zijn zo’n twintig centimeter groot. Club Brugge heeft er een paar in zijn museum staan. Op het einde van het seizoen krijgt de bekerwinnaar ook een diploma van de Voetbalbond. Tja, papier is geen zilverwerk.

Club Brugge heeft als een van de weinig clubs wél replica’s op ware grote staan. Bij het afscheid van Timmy Simons had Club het idee opgevat om alle trofeeën die hij tijdens zijn carrière won, uit te stallen. Alleen ontbraken zijn drie bekers. Club besloot bij een trofeeënmaker dan maar zelf enkele replica’s te laten vervaardigen. Ook die zijn te bezichtigen in het Club Brugge-museum.