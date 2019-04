Hoe balkunstenaar Khalilou Fadiga op een haar na de bekerheld van AA Gent werd

Na zijn grote doorbraak bij Club Brugge kende Khalilou Fadiga een geslaagde passage bij het Franse Auxerre. Daar versierde de Senegalese middenvelder een droomtransfer naar Inter Milaan. Maar toen sloeg het noodlot toe: hartproblemen leken zijn profloopbaan vroegtijdig af te breken, maar bij AA Gent beleefde hij nog één keer een moment de gloire. De oppergaai – lees: bekerwinst – glipte hem in 2008 echter net door de vingers.

Khalilou Fadiga, die in de zomer van 2002 met Nigeria nog de kwartfinale van het WK haalde in Japan en Zuid-Korea, had in 2007 echter enkele magere jaren – gekruid met weinig succesvolle Engelse avonturen – achter de rug toen hij in december een contract ondertekende bij de Buffalo’s. “Die zes maanden met Trond Sollied bij AA Gent waren echt heel boeiend. Ik had al met hem samengewerkt bij Club Brugge. Sollied was simpelweg de reden waarom ik bij Gent tekende, ik wilde dolgraag nog eens met hem samenwerken. Voor Trond liet ik trouwens een contract liggen bij Standard.”

Veertien competitiewedstrijden later achtte Trond Sollied de Senegalese balgoochelaar klaar voor zijn laatste kunstje. De Noor bracht een ontzettend gemotiveerde Fadiga aan de aftrap van de bekerfinale tegen het Anderlecht van Ariël Jacobs. “Met Club verloor ik eerder een finale tegen Racing Genk. En daarom wilde ik absoluut die finale winnen tegen Anderlecht. Bovendien was de sfeer die onze fans creëerden echt uniek. En hoewel we verloren, blijft die finale toch een bijzonder mooie herinnering.”

Paars-wit wilde zijn honderdjarige bestaan opluisteren met een bekerzege nadat het in de competitie de titel moest laten aan Standard. Anderlecht won uiteindelijk ook na een bijzonder boeiend kijkstuk. Maar bij elke Gentse fan blijft die ene onvergetelijke actie van Khalilou Fadiga voor eeuwig op het netvlies gebrand. “Ik miste in die fase een tikkeltje geluk. Ik kon de bal perfect controleren, draaide vlotjes naar het doel en raakte de bal lekker, maar mikte het leder helaas op het doelhout. Dat kwam ons uiteindelijk heel duur te staan.”

Gent begon sterk aan de partij en kwam al vroeg op voorsprong via Foley. Ondanks de gelijkmaker van Polak stoomde het dankzij een treffer van Olufade door naar een 2-1-ruststand. “Dankzij de uitgekiende tactiek van Sollied hadden we Anderlecht een uur lang echt klem. Maar we misten gewoon wat geluk om de klus af te maken. Vergis je niet: we hadden toen echt een fantastisch elftal met enkele heel slimme voetballers en het tactische vernuft van Trond Sollied. We hadden jongens zoals Jorgacevic, Foley, Ruiz, Thijs en Olufade. Daar kon je echt mee naar de oorlog.”

Maar uiteindelijk moesten de Buffalo’s hun meerdere erkennen in het Anderlecht van kleine generaal Boussoufa, die net als die andere ex-Buffalo Guillaume Gillet het verschil maakte voor de Brusselaars. Een zuur gelag voor AA Gent en dat wringt nog steeds bij Fadiga. “Vooral voor onze fans, die ons toen zo ongelooflijk passioneel hebben ondersteund. Als ik in die fase de 3-1 scoor, ligt Anderlecht wellicht in de touwen en winnen we gewoon de Beker van België.”

Morgen trekken ruim 21.000 Gentse fans naar de Heizel, waar Fadiga met de Buffalo’s een onvergetelijke prestatie neerzette. “Ik heb het enorm naar mijn zin gehad bij de Buffalo’s en genoot van de samenwerking met Sollied. Doe nog eens de groeten aan mijn Gentse vrienden en wens hen geluk voor de finale tegen KV Mechelen. Ik duim voor hen.”