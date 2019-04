Londense politie vindt twee vrouwen in diepvriezer: is één van hen moeder (38) die al jaar vermist is?

Vrijdag. Kort voor middernacht. De politie krijgt een melding van een ongeruste medebewoner en besluit enkele eenheden naar een appartement in de Londense wijk East End te sturen. Van de bewoner zelf is geen spoor, maar de agenten doen wel een heel andere, lugubere ontdekking. In de diepvriezer treffen ze de lichamen van twee vrouwen aan.

De speurders zijn voorlopig nog bezig met de identificatie van de twee vrouwen, maar volgens Britse media zou een van de slachtoffers Mary Jane Mustafa zijn. De 38-jarige moeder van twee, afkomstig uit Cyprus, is sinds mei van vorig jaar vermist: ze kwam nooit terug van een winkeluitje.

My heart stopped when I heard about this discovery yesterday. Her name...Mary Jane Mustafa. Thinking of her family.

Missing mum 'feared dead' after two bodies found in freezer in east London https://t.co/2UsFBmWJWZ — Professor Aisha K. Gill ??? (@DrAishaKGill) 30 april 2019

De eigenaar van de flat wordt nu gezocht voor dubbele moord. De man, Ali genoemd door zijn buren, zou geregistreerd staan als zedendelinquent. “Mijn kameraad zag Ali donderdag nog. Hij zag er angstig en verward uit”, getuigt een bewoner. “Toen de politie een dag later opdaagde, was hij verdwenen. Toen we hem belden om te zeggen dat er een heleboel agenten voor zijn deur stonden, verbrak hij het gesprek meteen. Later belde hij kort terug om en zei hij dat hij enkele vrouwen vermoord had.”

Volgens de getuige had Ali in het verleden meermaals contact gehad met Mary Jane Mustafa. “We mogen op dit moment nog niet het slechtste denken”, schreef de nicht van de vrouw eerder deze week op Facebook. “We moeten nog altijd geloven dat alles goed met haar gaat en ze opnieuw naar huis zal komen.”