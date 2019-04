Parket onderzoekt verdacht overlijden in Brugge

Brugge - Het parket van Brugge onderzoekt het overlijden van een 29-jarige jongeman. Die werd gisteren in zijn woning langs de Damse Vaart in Sint-Kruis gevonden. De man was overleden, maar over de precieze omstandigheden is nog niets meer bekend.

Zijn dood werd maandagmiddag ontdekt. Zowel het labo als het parket kwamen ter plaatse. De plaats werd afgestapt en de omstandigheden werden onderzocht. Maar voorlopig is het nog niet duidelijk waar de jongeman precies aan gestorven is. Ook niet of er eventueel sprake is van een crimineel feit. “De zaak wordt onderzocht. Momenteel houden we alle opties open”, aldus het Brugse parket.

Donderdag staat een autopsie gepland. Die zal meer dan wellicht uitsluitsel brengen over de precieze doodsoorzaak.