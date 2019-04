Britse autoproductie weer naar niveau van jaren 1980 in geval van harde brexit

In het geval van een harde brexit zonder akkoord met de Europese Unie zou de Britse autoproductie kunnen terugvallen naar het niveau van de jaren 1980, met nog slechts 1,07 miljoen geproduceerde wagens in 2021. Dat meldt de Britse vereniging van autofabrikanten SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders).

In het eerste kwartaal van 2019 werden in Groot-Brittannië 370.289 wagens gebouwd, of 16 procent minder dan tijdens de eerste drie maanden van vorig jaar. De terugval van de productie was zowel voor de binnenlandse markt (-11,7 procent) als voor de buitenlandse (-17 procent). In maart nam de productie af met 14,4 procent.

Vruchtbare onderhandelingen

De zwakke vraag op de Aziatische en Europese markten was een belangrijke factor voor de productiedaling, net als de wijzigingen van modellen.

In het geval van vruchtbare onderhandelingen voor de brexit, met een gunstig akkoord en een overgangsperiode, zou de productie van wagens in Groot-Brittannië dit jaar uitkomen op 1,36 miljoen stuks, na 1,52 miljoen in 2018. Vervolgens zou er een verdere toename komen tot 1,42 miljoen stuks in 2021.

In het geval van een harde brexit daarentegen, zou de productie met 30 procent dalen tot 1,07 miljoen stuks in 2021. Een niveau als in “de sombere tijd van midden de jaren 1980”, klinkt het.