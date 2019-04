Berlusconi opnieuw opgenomen in ziekenhuis

De voormalige Italiaanse eerste minister Silvio Berlusconi (82) is opnieuw in het ziekenhuis opgenomen. Hij werd dinsdag in een ziekenhuis in Milaan onderzocht voor nierkolieken. Dat melden Italiaanse media op basis van informatie van zijn partij Forza Italia. De bejaarde politicus zou niettemin zijn afspraken in het kader van de Europese verkiezingen willen nakomen, heet het.

Berlusconi is immers, ondanks zijn gevorderde leeftijd en zijn regelmatige gezondheidsproblemen, kandidaat voor de verkiezingen voor het Europees parlement.

Hartoperatie

In juni 2016 had de Milanese multimiljonair al een hartoperatie ondergaan en in maart was hij aan een liesbreuk geopereerd.

Na drie ambtstermijnen, die niet gespeend waren van schandalen, moest Berlusconi in 2011 als Italiaanse regeringsleider aftreden. Toch blijft hij politiek actief. Vandaag komt hij op tegen wat hij noemt “de bende van onbekwamen” die volgens hem aan het roer staan in Italië, de populistische Vijfsterrenbeweging en de rechtse Lega. De Forza Italia van Berlusconi ligt in de peilingen ver achterop.